Vastgoedsector opnieuw uit de startblokken: “Op afspraak in een openlucht-immokantoor” Dirk Selis

11 mei 2020

18u20 0 Hasselt Maandag startten ook heel wat bedrijven, ondernemingen en winkels hun activiteiten weer op. De Limburgse vastgoedspeler Kolmont deed dat op een uitzonderlijke manier: afspraken met klanten gaan - in plaats van via video calls - gewoon door in de tuinen of op de terrassen van hun modelwoningen. Door dit initiatief passeren er wekelijks ruim honderd personen minder op kantoor.

De verkopers van Kolmont rijden naar de verschillende locaties met alle tools die op een doorsnee kantoor ook voorhanden zijn. Er zijn momenteel vier kijkwoningen en één modelappartement die dienst doen als openlucht-immokantoor. De veiligheidsnormen om het coronavirus tegen te gaan, gelden hier uiteraard evenzeer als op de fysieke kantoren. Handgel, handschoenen, mondmaskers en desnoods doorzichtige schermen zijn aanwezig.

Klassieke videocall

“De eerste reacties zijn alvast positief. Deze week hebben we al enkele tientallen afspraken gepland staan in onze kijkwoningen. Natuurlijk begrijpen we het als onze klanten toch nog even afstand willen houden. Dan behoort een klassieke videocall ook nog steeds tot de mogelijkheden”, zegt commercieel directeur Matthias Leys van Kolmont.