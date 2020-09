VanHaren neemt 40 Brantano-winkels over waarvan 3 in Limburg Giulia Latinne

11 september 2020

16u47 0 Hasselt Na de sluiting van Brantano zal VanHaren nu 40 winkels overnemen. Daar horen ook de drie Limburgse filialen in Hasselt, Sint-Truiden en Lommel bij. De overige winkels in Beringen, Genk en Houthalen zullen wel de deuren sluiten.

In plaats van 43 Brantano-winkels zal schoenwinkelketen VanHaren nu 40 winkels overnemen. Drie van die winkels zijn de Limburgse filialen in Hasselt, Sint-Truiden en Lommel. De heropening is gepland vanaf 1 februari 2021. VanHaren kondigt daarbij de mogelijkheid aan voor oud-werknemers van Brantano om het team van VanHaren te versterken. De overige Limburgse winkels in Beringen, Genk en Houthalen worden niet overgenomen.

LEES OOK: IN KAART. VanHaren neemt uiteindelijk 40 Brantano-winkels over

Meer over Beringen

Brantano

Genk

Hasselt

Houthalen

Limburg

Lommel

Sint-Truiden