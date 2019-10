Vandeput test alcoholscan uit in Jenevermuseum Lien Vande Kerkhof

01 oktober 2019

14u29 0 Hasselt Tijdens de 30ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten, de jaarlijkse hoogdagen voor de Hasseltse specialiteit, kunnen bezoekers dit jaar kennis maken met de alcoscan in het Jenevermuseum. Via een biologisch afbreekbaar rietje kan de gebruiker in het toestel blazen en kort daarna het alcoholgehalte in zijn bloed aflezen. Burgemeester Vandeput kreeg de eer het toestel als eerste uit te testen.

Op het eerste gezicht klinkt het contradictorisch in de oren: een museum ter ere van een op basis van moutwijn gedestilleerde drank en een toestel om je alcoholgehalte op te meten... Maar volgens schepen van cultuur Joost Venken heeft het Jenevermuseum altijd al aandacht besteed aan zowel de positieve kant van het jeneververhaal als ook de minder fraaie kant. “Het museum biedt educatieve workshops aan voor jongvolwassenen in klasverband waarin het de nuchtere feiten rond alcoholgebruik uiteen zet. Verder ligt de nadruk op het degusteren van onze nationale trots. En vanaf nu is er dus ook permanent een alcoscan beschikbaar in het proeflokaal, die dus perfect kadert in het hele verhaal.”

Gratis test

Ook museumdirecteur Davy Jacobs is enthousiast over de aanschaf van de alcoscan. “Het toestel bestaat uit een tablet en een sensor”, legt hij uit. “Via een biologisch afbreekbaar rietje kan de gebruiker in het toestel blazen en kort daarna het alcoholgehalte in zijn bloed aflezen. Het is dan natuurlijk zijn verantwoordelijkheid om vervolgens de juiste beslissing te nemen, zijn drankgebruik aan te passen, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en zeker niet dronken achter het stuur te kruipen. De test wordt gratis aangeboden en zal vanaf begin oktober een permanente plaats krijgen in ons proeflokaal.”

Drugs- en alcoholpreventie

Hasselts burgemeester Steven Vandeput was vandaag aanwezig om de alcolscan in te huldigen. “Steeds meer wordt zowel door de organisatie van de Jeneverfeesten als door het stadsbestuur ingezet op preventie. Dit initiatief past dan ook perfect bij die visie”, zegt de burgmeester. De alcolscan werd geplaatst door Vinum Et Spiritus en het Fond Emilie Leus. “Een mooie actie van beide organisaties”, vervolgt Vandeput. “ “Een van de actiepunten in ons bestuursakkoord bestaat er net in om de nodige inspanningen te leveren rond drugs- én alcoholpreventie. In het verleden namen we in dit verband al verschillende maatregelen en we gaan hier uiteraard mee verder met partners als CAD Limburg, en nu dus ook Vinum et Spiritus en het Fonds Emilie Leus. De Jeneverfeesten zijn een ideaal moment om de alcoscan aan het grote publiek voor te stellen.”