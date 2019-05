Vandeput en Demir halen recordaantal voorkeurstemmen, maar partij krijgt klappen Dirk Selis

26 mei 2019

23u36 0 Hasselt Zuhal Demir haalt een persoonlijk record van 51.915 voorkeurstemmen terwijl Steven Vandeput er 35.737 haalt, ze laten Ceyssens en Beke ver achter zich. Maar hun partij krijgt klappen. Met een daling van 10,3 procent voor de Vlaamse lijst en 8,8 procent voor de Kamer, is er geen reden voor een feestje.

Ondanks de mooie score voor Demir en Vandeput, was er geen sprake van een echte feeststemming bij N-VA dat samenkwam in café Vogelsanck in Hasselt. Ze blijven de grootste partij van Limburg, maar verliezen fors ten voordele van Vlaams Belang. “Dit is geen goed rapport, maar dat is het zeker ook niet voor de traditionele partijen”, aldus Demir. “De Limburgers is de combine tussen de traditionele politieke partijen en de religieuze groeperingen in de mijngemeenten meer dan beu. Als Limburgse samenleving betalen we daar nu de prijs voor. Dit was een duidelijk signaal van de kiezer.” Op de kritiek van de Genkse burgemeester Wim Dries eerder die avond in de TVL-studio, dat Demir met haar voortdurende polarisering het Vlaams Belang groot maakt, antwoordde Demir ongemeen scherp: “Ik ga vanavond geen analyse maken maar Dries zou beter eens diep in zijn eigen boezem moeten kijken voordat hij mensen beschuldigt.”

Cordon sanitair

“Wat de toekomst brengt, gaan we de komende dagen zien”, zegt Steven Vandeput. “Onze voorzitter gaat ook spreken met het Vlaams Belang en we zullen zien wat daar verder uitkomt. Maar we zijn nooit voorstander van het cordon geweest”