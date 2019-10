Vandaag extra controles tegen spoorlopen in Limburg Lien Vande Kerkhof

09 oktober 2019

09u14 0 Hasselt Infrabel contreleert vandaag in samenwerking met Securail en de Limburgse polities extra op spoorlopen en het negeren van gesloten overwegen. Er hangen hoge boetes in de lucht voor wie betrapt wordt, er wordt zelfs gedreigd met een gevangenisstraf.

Al sinds 6 september zijn er in het hele land extra controles, waarvan vandaag twee in Limburg. Die extra controles maken deel van een groter plan waarbij ook heel wat preventie aan te pas kwam. Zo was er eerst Jeroom Slagboom en later heel wat paniek in de één-serie Thuis waarin de desastreuze gevolgen van spoorlopen niet in het minst werden verbloemd.

Zes dodelijke ongevallen in 2019

Er zullen vooral controles gehouden worden op de zogenaamde hotspots. Tussen januari tot en met augustus 2019 telt ons land maar liefst 489 meldingen van spoorlopers, waarvan 22 meldingen uit Limburg. Sinds januari gebeurden er 33 ongevallen, met zes dodelijke slachtoffers en vier zwaargewonden als gevolg. In Limburg vielen er in die periode 2 ongevallen aan overwegen: één in Diepenbeek (fietser, geen gewonden) en één in Overpelt (autobestuurder raakte zwaargewond).