Vanaf vrijdagavond weer (even) over de oude kanaalbrug in Stokrooie RTZ

11 juli 2019

21u22 0 Hasselt Vanaf vrijdagavond kan het verkeer weer over het kanaal rijden tussen Stokrooie (Hasselt) en Bolderberg (Heusden-Zolder). Dat heeft de Vlaamse Waterweg laten weten.

Zoals bekend kreeg Stokrooi eerder dit jaar al een nieuwe brug over het kanaal. Die is iets hoger, zodat er in de toekomst grotere containervrachten over het Albertkanaal verscheept kunnen worden. Voor de afwerking van de brug was de omgeving de voorbije weken wel afgesloten, en moest het verkeer omrijden. Vrijdagavond mogen bestuurder weer door, maar dan wel nog even over de oude brug. In de eerste helft van augustus wordt dan de definitieve omschakeling gemaakt, en kan iedereen over de nieuwe brug rijden. Daar worden de volgende weken nog voornamelijk schilderwerken aan uitgevoerd. In augustus start dan de afbraak van de oude brug.