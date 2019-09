Vanaf vandaag onderbreking koker Nijverheidskaai Lien Vande Kerkhof

23 september 2019

14u43 0 Hasselt De Nijverheidskaai is vanaf 23 september onderbroken om de afbraakwerken aan de koker en daarna de bouw van het nieuwe landhoofd en de nieuwe koker te starten.

De werken kaderen binnen het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het kanaal zelf. Dat verloopt in drie fases: de afbraak van de koker, de uitvoering van de paalfundering en de bouw van de koker. Er wordt geschat dat de laatste fase afloopt eind februari 2020

De twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen worden vervangen door één nieuwe boogbrug. De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte van 9,10 meter, wat maakt dat zij meer dan twee meter hoger is dan de oude bruggen. Door dat hoogteverschil moeten ook de sporen ongeveer 6 km worden aangepast aan de nieuwe toestand. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter. De nieuwe brug krijgt ook een brede fietsverbinding voor de oversteek van de fietsostrade. De inrichting van de aansluitingen aan de bestaande infrastructuur vormen een onderdeel van de werken. Die werken duren ruim twee jaar en zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.