Vanaf februari geen goedkope bovengrondse parkings meer voor bezoekers van Hasselt Giulia Latinne

13 oktober 2020

14u49 1 Hasselt Stad Hasselt zal vanaf februari 2021 de bovengrondse parkeerplaatsen binnen en buiten het stadscentrum duurder maken voor bezoekers. Op die manier wil de stad de parkeerruimte van Hasselaren en familieleden in hun eigen woonwijk of straat teruggeven.

“Momenteel zitten we met het probleem dat vele Hasselaren en familieleden die op bezoek komen niet genoeg tot geen parkeerruimte hebben in hun eigen woonwijk”, informeert schepen van Mobiliteit Marc Schepers. “Dat is logisch, want bovengronds parkeren binnen en buiten het stadscentrum is momenteel gratis of betalend, maar steeds goedkoper dan de ondergrondse parking. Vanaf februari 2021 zal dat veranderen”, aldus Schepers.

Het stadsbestuur kondigt alvast aan dat alle bovengrondse parkeerplaatsen binnen en buiten het stadscentrum volgend jaar duurder worden dan de ondergrondse parking. “Ook de bovengrondse parkeerruimte zoals Parking Astrid, op het Kolonel Dusartplein en achter het Cultuurcentrum krijgen een tariefverhoging. Op die manier willen we onze bezoekers naar de ondergrondse parking begeleiden, en de Hasselaren hun parkeerruimte in de eigen straat teruggeven”, aldus Schepers. Ook bezoekers en familieleden van Hasselaren kunnen de bovengrondse parkeerruimte gratis blijven gebruiken.

Hoeveel een bovengrondse parkeerplaats zal kosten, is nog niet duidelijk.