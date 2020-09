Vanaf 19 oktober mogen middelbare scholen bijles geven na de schooluren, maar voor Hasseltse scholen nog niet nodig: “Genoeg tijd tijdens lesuren” Giulia Latinne

09 september 2020

17u56 0 Hasselt Vanaf 19 oktober kunnen middelbare scholen bijles geven aan leerlingen na de lesuren, in het weekend of tijdens de vakanties. Dat initiatief komt er om de eventuele leerachterstand bij kinderen weg te werken die ze tijdens de coronacrisis hebben opgelopen. “Een goed idee,” volgens Tom Cox, coördinerend directeur van onder andere de Hasseltse scholen Virga Jessecollege en Kindsheid Jesu, “maar toch eerst proberen in te halen tijdens de schooluren.”

De Vlaamse regering trekt 9 miljoen euro uit om een nieuw initiatief binnen het onderwijs voor te stellen. Vanaf 19 oktober mogen middelbare scholen namelijk bijlessen organiseren voor de leerlingen, en dat na de lesuren, in het weekend of tijdens schoolvakanties. Doel? Om leerachterstand weg te werken die leerlingen eventueel hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Per groepje van zeven leerlingen krijgen de scholen 125 euro per vier uur als financiële steun.

Volgens Hasseltse scholen zeker een goed initiatief, maar toch houden ze nog even een afwachtende houding aan. “Onze scholen beschikken zeker over de nodige competenties om de leerachterstand bij leerlingen bij te werken tijdens de schooluren”, overtuigt Tom Cox, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Sint-Quintinus waar ook het Virga Jessecollege en Kindsheid Jesu deel van uitmaken. “Daarnaast hebben we de leerlingen met leerachterstand kunnen opvangen tijdens de zomerscholen afgelopen juli en augustus, en dat is zeker een goed inhaalmanoeuvre geweest. Op die manier proberen we eerst onze eigen middelen te gebruiken en zo het weekend voor leerlingen en leerkrachten zo lang mogelijk vrij te houden.”

Ook directeur van de Hasseltse GO! Next Hotelschool Nancy Beken is overtuigd dat de schooluren voorlopig voldoende ruimte geven. “Er is op dit moment nog genoeg tijd om de leerstof die we vorig jaar niet hebben behandeld of gezien nu opnieuw op te pikken tijdens de lesuren.”