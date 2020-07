Van ‘Wildgroei’ naar ‘Plantrekkers’: De Serre stimuleert ondernemingszin bij jongeren Emily Nees

17 juli 2020

20u18 0 Hasselt De Serre, een ‘creatieve broeikas’ in het hartje van Hasselt, start vandaag met ‘Wildgroei’. De reeks lezingen, infosessies en workshops rond het thema textiel zijn bedoeld om artistiek talent en ondernemingszin bij jongeren te triggeren. Wie de smaak te pakken heeft, kan deelnemen aan het ‘Plantrekkers’- traject. Aan de hand van one-on-one coaching werken jonge ondernemers dan toe naar een eigen eindproduct of dienst.

“’Wilgroei’ is een nieuw traject, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van artistieke creaties”, legt coördinator Niels Kenis uit. “We organiseren een reeks infosessies, talks en workshops die draaien rond het thema textiel. Vandaag vindt er bijvoorbeeld een zeefdrukinitiatie plaats in het Begijnhof, maar er volgen ook nog workshops rond borduren, truien breien en het personaliseren van sneakers.”

“Zo hopen we de creativiteit van jongeren tussen de 18 en de 30 te triggeren. Na de zomer pikken we er een aantal mensen uit om mee te doen aan ‘Plantrekkers’, dan gaan we dieper in op hun interesses en wat ze geleerd hebben in juli en augustus.”

(Lees verder onder de foto)

Coachen

“We willen vooral jongeren met ondernemingszin ondersteunen op een laagdrempelige manier. Het gaat dan om mensen met goesting om iets te doen, al dan niet semiprofessioneel. Wij zorgen dan voor begeleiding doorheen het hele verhaal, aan de hand van one-on-one coaching”, gaat Kristof Claes verder, coördinator van ‘Plantrekkers’.

“Vanaf oktober gaan we effectief aan de slag met de deelnemers. Stapsgewijs helpen we hen op weg, van een idee naar een onderneming. Als iemand bijvoorbeeld een product of dienst wil uittesten, gaan wij mee op zoek naar een leegstaand pand in de binnenstad om het project te lanceren.”

Ontlasten

“We werken dan toe naar een toonmoment van een eigen dienst of product”, vervolgt Niels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een modeshow in het Modemuseum of een workshopbeurs omtrent artistieke technieken. Alles hangt af van wat de jongeren zelf willen natuurlijk. Zo biedt het traject de kans om gefundeerde samenwerkingen met andere Hasseltse culturele instellingen en partners aan te gaan.”

“Ondernemen is dan ook niet simpel. Er zijn veel zaken waarmee je rekening moet houden, iets wat creatievelingen soms liever niet doen. Met onze trajecten hopen wij hen voor een deel te ontlasten”, besluit Kristof.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag deelnemen aan de reeks workshops, infosessies en gastlezingen. In augustus starten de inschrijvingen voor het ‘Plantrekkers’-traject. Meer informatie vind je op de website van De Serre.