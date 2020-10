Van uitverkocht concert Laura Tesoro tot Goeie Jongens en IKRAAAN: Hasseltse studenten vieren vanavond muzikale Student Take-Off Giulia Latinne

07 oktober 2020

Vanavond start de jaarlijkse Student Take-Off, en daar mogen de Hasseltse en Diepenbeekse studenten grote verwachtingen van hebben. Onder meer Goeie Jongens, IKRAAAN, Meskerem Mees én Laura Tesoro zakken af naar vijf locaties voor een muzikaal bezoekje. Vooral die laatste is populair, want het concert van Tesoro op de Hogeschool UCLL campus is meteen uitverkocht.

Vanavond om 19 uur start de jaarlijkse Student Take-Off voor de studenten in Hasselt en Diepenbeek. Een massa-evenement van 8.000 studenten op het Kolonel Dusartplein wordt het niet, maar de studenten kunnen wél rekenen op concerten verspreid over de binnenstad. De Genkse hiphoppers Goeie Jongens en de Mechelse zangeres IKRAAAN zakken alvast af naar de PXL-campussen, waar telkens 80 studenten aanwezig zullen zijn. “En dankzij ‘De Serre’ krijgen ook onze PXL-Music studenten vanavond een eigen podium op het Begijnhof”, vertelt Ben Lambrechts, algemeen directeur van de Hogeschool PXL. “Hierdoor zijn er een honderdtal extra coronaproof zitjes beschikbaar. Als iemand mij dus zou missen vanavond, dan weten ze nu waar ze mij kunnen vinden”, lacht Lambrechts.

Publieksfavoriet

Het podium van het Muziekodroom krijgt dan weer bezoek van de Gentse zangeres Meskerem Mees, en ook De Nieuwe Zaal zet de deuren open voor het evenement. Maar de publieksfavoriet? Dat is Laura Tesoro, die tijdens een uitverkocht concert zal optreden aan de UCLL-campus op de Oude Luikerbaan in Hasselt. Coronaproof weliswaar, want een maximumcapaciteit van 250 studenten zullen haar vanavond horen zingen in openlucht. Daarbovenop krijgt elke student een zitplaats toegewezen op afstand van elkaar en draagt iedereen een mondmasker. Bij eventuele regenbuien zijn er poncho’s voorzien, zodat zelfs dan het muzikaal feest kan doorgaan.