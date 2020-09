Van Laura Tesoro tot Goeie Jongens en Ikraaan: Hasselt verrast met muziekoptredens voor studenten tijdens Student Take-Off Giulia Latinne

29 september 2020

11u06 0 Hasselt Het zal anders zijn dan gewoonlijk, maar ook dit jaar gaat de Student Take-Off op 7 oktober wel degelijk door. Zo organiseert Hasselt speciaal voor de studenten tien kleinschalige optredens van onder andere Laura Tesoro, Goeie Jongens, Meskerem Mees en Ikraaan op zes locaties doorheen de binnenstad.

Goed nieuws voor de Hasseltse studenten, want de Student Take Off gaat ook dit jaar op de eerste woensdag van oktober door. Op 7 oktober zal er geen massa-evenement met de jaarlijkse 9.000 studenten plaatsvinden op het Kolonel Dusartplein, maar kunnen studenten wél rekenen op optredens verspreid over de binnenstad. Zo brengt Laura Tesoro een muzikaal bezoekje aan UCLL, zakken de Genkse hiphoppers Goeie Jongens en de Mechelse zangeres Ikraaan af naar de PXL-campussen en versiert de Gentse Meskerem Mees het podium van het Muziekodroom.

Ook in De Serre, De Nieuwe Zaal en UHasselt zullen er optredens plaatsvinden, telkens in twee blokken om 19 uur en om 21 uur. Daarbovenop denkt Hasselt ook aan de studentenportefeuille, want het is mogelijk om een gratis ticket te claimen voor twee optredens. “Zo kunnen studenten de start van het academiejaar, dat er wellicht anders zal uitzien, toch goed inzetten”, aldus schepen van jeugd El Ouakili. Drank en catering wordt dit jaar niet voorzien, maar studenten mogen voor één keertje hun eigen drankjes meebrengen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website hasselt.be/nl/agenda/e/student-take-off.