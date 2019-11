Van kerstmannenloop tot Lego-dorp voor het goede doel: Winterland voelt warmer aan dan ooit tevoren Emelie Wojcik

12 november 2019

14u18 0 Hasselt Winterland op het Hasseltse Kolonel Dusartplein pakt uit met enkele vernieuwingen. Zo zijn er opmerkelijk veel initiatieven voor die goede doelen steunen. Bovendien worden de handelaars in de binnenstad meer betrokken, onder andere met extra koopzondagen.

Op 23 november gaat de 12de editie van Winterland van start. Dit jaar kiezen de organisatoren ervoor om de evenementen en trekpleisters op te frissen. “Door onze programmatie te vernieuwen, hopen we nieuwe doelgroepen aan te trekken", zegt Maurice Schoenmaeckers. Winterland telt dit jaar dan ook opvallend veel initiatieven die goede doelen steunen. Zo is er de Santa Run, een loopwedstrijd voor kerstmannen ten voordele van de kinderafdeling van het Jessa Ziekenhuis. AFOLS United bouwt dan weer een groot winterdorp uit Legoblokjes en biedt workshops Lego-bouwen aan, waarvan de opbrengst naar Domo vzw gaat. Ook stad Hasselt zet zich in voor kansarme kinderen. “Het Huis van het Kind biedt kansarme kinderen warme maaltijden aan én bezorgt hen een fijne namiddag op Winterland", zegt schepen van Jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+).

Jenevershow

Het Hasseltse kerstdorp verwarmt het publiek ook met muziek, dans, comedy en vertellingen. Zo komen onder andere Davy Gilles van De Romeo’s en Sasha Rosen er hun nieuwe kerstalbum Christmas voorstellen. “Hasselt is voor ons heel speciaal", vertelt Davy. “Wij houden niet van de winter, maar Kerstmis heeft een speciale plek in ons hart", vult Sasha aan. Daarnaast geeft komiek Bert Gabriëls een voorsmaakje van zijn eindejaarsconference en komt ook Hasselts icoon Jos Tuts zijn befaamde jenevershow opvoeren.

Ideaal voor selfies

Naast de grote kerstbal aan de ingang van het kerstdorp zullen twee nieuwe blikvangers heel wat leuke selfies opleveren. Zo komt er langs de kant van de Japanse oversteekplaats op het Kolonel Dusartplein een tweede in- en uitgang, in de vorm van een cadeau van maar liefst zes meter hoog. Daarnaast is Winterland een wensboom rijker. Aan deze kerstboom van maar liefst elf meter kunnen bezoekers hun wensen voor het nieuwe jaar in een transparante kerstbal stoppen.

Samenwerking met handelaars

Hoewel Winterland ook dit jaar nog heel wat kerstshops telt, worden dit jaar ook handelaars uit de Hasseltse binnenstad meer betrokken bij het hele gebeuren. “We willen bezoekers doorheen de stad naar Winterland loodsen", zegt schepen van Economie Rik D’Hollogne (N-VA). “Dat doen we onder andere door extra koopzondagen te organiseren en interactieve kerstinstallaties in leegstaande panden te plaatsen. Daarnaast werkt de stad samen met de dienst leefmilieu om een inpakwinkel op basis van gerecycleerde materialen op poten te zetten", aldus D’Hollogne.

Naast de vernieuwingen blijft Winterland vasthouden aan enkele vaste waarden, zoals het groot vuurwerk op oudejaarsavond. Het evenement duurt van 23 november tot en met 5 januari. Voor meer informatie, surf naar www.winterland.be.