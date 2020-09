Van ‘code geel’ naar ‘code oranje’ nu eerste coronabesmetting in Hasseltse school valt? “We kunnen volgende schoolweek nog opgelucht ademhalen” Giulia Latinne

04 september 2020

19u24 0 Hasselt De gevreesde ‘code oranje' in het Limburgs onderwijs lijkt op de loer te liggen nu de eerste coronabesmetting op het Hasseltse Virga Jessecollege een feit is. Toch stelt Bea Meertens, directeur Welzijn en Gezondheid van Vrij CLB Limburg, gerust. “Het gaat hier nog maar om laag risicocontact.”

In de eerste schoolweek, weliswaar onder ‘code geel’, is het toch al zover: op het Hasseltse Virga Jessecollege test een leerling van het vierde middelbaar positief op corona. “Toch is die eerste besmetting nog geen groot probleem”, verduidelijkt Bea Meertens, dokter en directeur Welzijn en Gezondheid van Vrij CLB Limburg.

“Wanneer de school aan het CLB meldt dat een leerling of leerkracht besmet is met het virus, doen we bij het CLB eerst een situatieanalyse. Zo’n analyse is ook in de klas van de betrokken leerling op het Virga Jessecollege gemaakt. Daaruit bleek het om een laag risico te gaan, wat inhoudt dat de leerlingen geen nauw contact met elkaar hebben gehad. Enkel de leerling die positief op corona is getest, moet thuisblijven. De rest van de klas krijgt een informatiebrief mee naar huis.”

Ook voor volgende week ziet Meertens niet meteen verandering. “We houden alle meldingen van een eventuele besmetting in het onderwijs bij. Op die manier kunnen we het virus beter monitoren. Maar of er op dit moment een groot probleem vormt voor de Limburgse scholen? Neen. Volgende week kunnen we dus nog opgelucht ademhalen”, aldus Meertens.