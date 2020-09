Van aangepaste menu’s tot online bestellingen op de campus: studentenrestaurants van Hogeschool PXL verwelkomen hun studenten dan toch binnenkort Giulia Latinne

08 september 2020

11u58 1 Hasselt Wie binnenkort als student aan de Hogeschool PXL terugkeert, kan met de heropening van de studentenrestaurants dan toch opgelucht ademhalen. Zo pakt het PXL-Cateringteam uit met nieuwe, coronaveilige formules. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de studenten om buiten te eten, aangepaste menu’s en online bestellingen die over alle campussen afgeleverd worden.

De studentenrestaurants van de Hogeschool PXL in Hasselt starten binnenkort dan toch opnieuw op, weliswaar met respect voor de coronamaatregelen. Die maatregelen zorgen voor heel wat verandering, maar daar ging het PXL-Cateringteam creatief mee aan de slag. “Zelfbediening en buffetten zoals onze verse saladebar en ‘vegancorner’ mogen we vanwege de strikte regels niet meer aanbieden, maar daar bedachten onze chefs en koks oplossingen op”, vertelt Diensthoofd van PXL-Catering Rudy Rampelberg. “Zo bieden we binnenkort nieuwe en gezonde alternatieven aan, zoals pizza’s op basis van groentebodems, quesadilla’s en uiteraard ook nog steeds de Vlaamse klassiekers.”

Bestellen met een klik

Daarnaast herbekijkt de hogeschool ook de eetruimte voor de studenten. Rampelberg: “Om alles op een veilige manier te laten gebeuren, creëren we ook extra ruimte voor ‘outdoor dining’. Daarvoor maken we pleinen en parken vrij op de hogeschool die we overdekken om er verwarmde terrassen neer te zetten. De vertrouwde zitplaatsen in de restaurants worden vanwege ‘social distancing’ teruggebracht tot bijna de helft, maar toch zal er in het nieuwe concept geen enkele stoel verloren gaan.” Studenten mogen dit jaar het opruimgedeelte ook overlaten aan de cateringmedewerkers, die zelf de lunchplekken afruimen en ontsmetten na gebruik.

Naast aangepaste menu’s stellen de studentenrestaurants nu ook het concept van bestellen met een klik voor. “Zo kunnen studenten en bezoekers hun maaltijden online bestellen met een app waarin een directe elektronische betaalfunctie vervat zit. Die bestellingen leveren we dan gratis over alle PXL-campussen. Goed nieuws dus voor PXL-Healthcare op de Guffenslaan, een campus waar ze voorheen nog geen aparte PXL-Catering hadden”, aldus Rampelberg.

De studentenrestaurants van de Hogeschool PXL in Hasselt openen binnenkort officieel op 21 september, op de start van het nieuwe academiejaar.