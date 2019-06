Van aan zijn keukentafel stampte Cyriel een 700-koppig bouwbedrijf uit de grond: vandaag veranderen zijn zonen het vastgoedbedrijf in Ciril Dirk Selis

27 juni 2019

13u34 0 Hasselt De Limburgse stadsontwikkelaar DMI Vastgoed verandert van naam. Voortaan heet het bedrijf kort en krachtig Ciril, naar ‘city real estate’ én naar de oprichter: Cyriel Demot. Met de naamsverandering wil de projectontwikkelaar vooral haar menselijke aanpak benadrukken. “Al onze projecten krijgen pas vorm nadat we met buurtbewoners en het stadsbestuur samen hebben gezeten. Eerst praten, dan ontwikkelen. En niet omgekeerd”, luidt het.

“Voor alle duidelijkheid: de nieuwe naam verandert niets aan de structuur van Ciril en moederbedrijf Democo Group”, steekt Pieter Vanhout, directeur van Ciril, van wal. “Het blijft een 100% Limburgs familiebedrijf. Een bedrijf met overigens een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Cyriel Demot was al 56 jaar oud toen hij de groep uit de grond stampte. Dat gebeurde nadat hij in 1977 onverwachts na onenigheid met zijn baas werd ontslagen als directeur bij een bouwbedrijf. Maar zijn mensen namen het voor hem op en gingen zelfs piket staan voor het bedrijf om hem opnieuw in dienst te nemen. Als bedrijfsleider werd hij door zijn personeel op handen gedragen. Ze zagen hem als een soort vaderfiguur. Kaderleden, bedienden en arbeiders manifesteren als één hecht front voor hun directeur die op dat moment al 32 jaar lang aan het roer stond”, vertelt een bevlogen Vanhout.

“Maar de vader van drie had intussen aan zijn keukentafel al een volledig nieuw project uitgedacht”, gaat Vanhout verder. “Hij verkocht zijn appartement aan de kust als startkapitaal en begon samen met twee voormannen zijn eigen bouwbedrijf. Cyriels loyaliteit, integriteit en respect voor klanten en medewerkers loonden: heel wat van de werknemers en klanten volgden hem. Na amper één jaar was Democo tachtig man sterk. Vandaag telt Democo Group meer dan 700 medewerkers, is het in drie landen actief en realiseert het een jaaromzet van circa 300 miljoen euro. En toch is het nog steeds een familiebedrijf: zonen Philip en Michel Demot staan vandaag aan het roer en enkele kleinkinderen zijn mee aan de slag. Ook de zonen van de voormannen zitten nog mee in het bedrijf. Democo bouwt verder aan haar integrale visie op vastgoed.”

Eenvoud

“Meteen een goede reden voor DMI Vastgoed om de naam te veranderen naar Ciril. Het credo van mijn vader luidde steeds: eenvoud, duidelijkheid en menselijkheid. En dat sinds het prille begin. Hij probeerde bouwen steeds van bij de start mee te verbeteren: hij geloofde dat de hele keten daarbij betrokken moest worden. Op die manier verzamelde hij heel wat bouwpartners die later collega’s werden – van aanneming tot technieken en afwerking. De focus lag van bij de start op stadsinbreiding via publiek-private samenwerkingen. Die focus op binnenstedelijke projecten wordt nu met de nieuwe naam nog meer versterkt: Ciril staat ook voor ‘city real estate’”, besluit zijn zoon Philip Demot.