Vader van Axelle Red overlijdt op 88-jarige leeftijd: “Het was een diplomaat met een glimlach” Dirk Selis

03 november 2019

14u26 2 Hasselt Roland Demal (88), de vader van Axelle Red is zaterdagochtend overleden. De Hasselaar was een bekend en graag gezien figuur in zijn thuisstad Hasselt

De Hasseltse ere-advocaat en ereschepen Roland Demal is zaterdag overleden. Demal werd niet alleen bekend als advocaat en politicus maar zeker ook als vader van de internationaal bekende zangeres Axelle Red. Roland Demal werd in Kermt geboren in 1931 en werd 88 jaar. Gedurende vijftig jaar is hij advocaat geweest aan de Hasseltse balie. Toen onze krant hem in 2009 vroeg waar hij het meeste spijt van had, zei Demal: “Dat ik het in mijn leven zonder vader heb moeten stellen. Ik was een kleuter toen hij stierf en kan me hem niet voorstellen. Het gemis van de vaderfiguur aan wie je om raad kon vragen en die je volgde in je doen en laten heb ik tot de dag van vandaag als een groot tekort in mijn leven ervaren.” Een goede vriend van hem beschrijft Demal als een diplomaat met een glimlach. “Hij kon de moeilijkste zaken oplossen met de juiste dosis humor en integriteit”.

Fabby

Roland Demal deed zijn Grieks-Latijnse humaniora in het college van Hasselt en studeerde daarna rechten en notariaat in Leuven. Hij werd een succesrijk advocaat aan de balie van Hasselt waaraan hij verbonden was van 1954 tot 2004. Hij zetelde als liberaal 42 jaar in de Hasseltse gemeenteraad. Hij was zestien jaar schepen. Advocaat Demal zat 30 jaar lang in het bestuur van voetbalclub Sporting Hasselt die een seizoen in eerste afdeling speelde. Hij was acht jaar voorzitter van de club. Demal laat twee kinderen: Nadia en Fabienne. Fabienne, die hij steevast Fabby noemde, is wereldbekend als de zangeres Axelle Red. Nadia heeft één kind, Fabienne drie.