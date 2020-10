Ursulinenhof verwelkomt eerste bewoners in ‘gouden flats’ op Hasseltse Groenplein Giulia Latinne

02 oktober 2020

19u19 1 Hasselt Na drie jaar bouwwerken op het Hasseltse Groenplein nemen de eerste bewoners nu hun intrek in de ‘gouden flats’ van het Ursulinenhof. Het gebouw omvat 104 assistentiewoningen met doorlopende permanentie, luxediensten en een café dat op 1 november zal openen.

Ontwikkelaars Vestio, Kolmont en Curon zijn klaar met de bouwwerken aan de 104 assistentiewoningen in het Ursulinenhof. Het gouden gebouw is nu alvast geliefd, want nog maar 15 woningen zijn beschikbaar. “Een van onze grootste troeven is dan ook de toplocatie in het midden van de stad aan het Oud Stadhuis”, vertelt Ed Somers van Vestio. “De centrale ligging en de grondoppervlakte die vrijkwam na de afbraak van de Ursulinenschool heeft ons doen nadenken over een project dat moest opgaan in de omgeving. Het mocht niet te bombastisch zijn, maar juist groen en ruimte teruggeven aan de omgeving”, aldus Somers.

Persoonlijke alarmcentrale

Drie jaar later staat het Ursulinenhof er nu. “Mét een uitgebreid pakket aan servicediensten”, verzekert directeur Philip Croux. “Zo is er verpleging, poetshulp, kappersdiensten, sportactiviteiten en een Grand Café dat de deuren officieel zal openen op 1 november. Nog belangrijker is dat bewoners te allen tijde gebruik kunnen maken van een permanentie voor noodmeldingen via een persoonlijke alarmcentrale in de flat. Indien er echt een acute problematiek ontstaat, is een crisisopvang mogelijk door onze samenwerking met WZC Clarenhof, gelegen aan de Groene Boulevard in Hasselt”, aldus Croux.

Eind oktober zouden de werken aan het Ursulinenhof volledig afgerond zijn. Voor meer informatie kan je terecht op de website ursulinenhof.be.