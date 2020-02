Urban Explorers dringen huis van Dutroux in Sars-la-Buissière binnen Dirk Selis

04 februari 2020

11u49 1 Hasselt Jan Vanderkraan (20), één van de Urban Explorers van Urbex Zuid Limburg is afgelopen nacht het huis van Marc Dutroux in Sars-la-Buissière binnen gedrongen om er foto’s te maken. Tot zijn verbazing trof hij er bijzonder veel kinderspullen aan. “Het leek op de set van een horrorfilm”, zegt Vanderkraan.

Vier dagen na zijn arrestatie, op 17 augustus 1996 toonde Marc Dutroux zelf waar hij de lichamen van Julie Lejeune (8) en Mélissa Russo (8) begraven had. Dat was in de tuin van zijn huis in Sars-la-Buissière. In diezelfde tuin werd ook het lichaam van Bernard Weinstein opgegraven. Dutroux had zijn kompaan levend begraven nadat hij hem verdoofd had met vergif. Het huis heeft lange tijd te koop gestaan, maar in 2009 werd het uiteindelijk opgekocht door de gemeente Lobbes. Die is van plan er een park aan te leggen waar de slachtoffers herdacht kunnen worden. Intussen staat het huis echter nog overeind. Wat overblijft, is een grote berg puin. Het dak is ingestort. Struiken en bomen groeien er los door. Hier en daar liggen papierresten van kaartjes ter herdenking van de twee meisjes. “We moeten de nodige middelen vinden: een gebouw platgooien is niet gratis”, zei burgemeester Marcel Basile in 2009. Verscheidene erfdienstbaarheidsrechten en rechten van overpad moeten nog onderzocht worden. Ook moet nog puin geruimd worden.

Bewijsmateriaal

Afgelopen nacht drongen de Urban Explorers binnen en troffen er opvallend veel kinderspullen aan. “Ik vind het ongelofelijk dat we hier nog steeds binnen kunnen, en dat de politie de kinderspullen er zo maar heeft laten rondslingeren. Hier en daar is er nog met tape omwikkeld bewijsmateriaal te vinden. Bizar”, zegt Vanderkraan.

Kleding van An

Paul Marchal vindt dat het nu wel mag stoppen. “Het was goed om het hele drama nog eens onder de aandacht te brengen. Maar het mag niet uitgroeien tot een soort van hobby hè. Aan de andere kant vind ik het toch straf dat daar nog pakketjes met politietape liggen. Toen wij vroegen achter de kleding van An, werd ons dat geweigerd. Maar als in dat huis nog spullen van de kinderen rondslingeren, is dat toch een bijzonder spijtige zaak. Wie weet wat daar nog tussen ligt?”