Unizo-topman Bart Lodewyckx na ‘foute’ foto met Farmaline: “Wij hebben een inschattingsfout gemaakt waarvoor uitgebreide excuses” Dirk Selis

27 november 2019

21u45 0 Hasselt Limburgse gedelegeerd bestuurder Bart Lodewijckx van Unizo geeft vandaag op sociale media toe een inschattingsfout gemaakt te hebben met de ongelukkige foto van Vlaams minister Wouter Beke met online bedrijf Farmaline. “Dat we dit gesprek met Farmaline gevoerd en gecommuniceerd hebben op de Dag van de Ondernemer, valt misschien te betreuren”

De zelfstandige apothekers waren maandag erg boos op Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) nadat die op vraag van UNIZO Limburg op de foto ging met het Tongerse online farmaceutisch bedrijf Farmaline. “Dit is een kaakslag voor de zelfstandige apotheker”, zei voorzitter Joeri Van Dijck van het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond. Het regende dan ook reacties van boze apothekers op de Facebookpagina van Wouter Beke en Unizo-topman Bart Lodewijckx. Maar die slaat nu, gedeeltelijk althans, mea culpa. “Want hiermee kon de indruk gewekt worden dat we een online-speler een platform wilden geven ten nadele van onze eigen lokale zelfstandige apothekers”, legt Limburgse gedelegeerd bestuurder Bart Lodewijckx van Unizo uit. “Wat helemaal niet het geval is. Integendeel; wij willen vanuit onze organisatie apothekers versterken en de sector mee klaarmaken voor de toekomst. Dit gesprek kaderde daarin maar wordt doelbewust verkeerd ‘geframed’ in functie van de ‘eigen’ agenda. Voor het gebrek aan duiding heb ik mij sinds zondagnamiddag zowel informeel als formeel al honderden keren uitdrukkelijk geëxcuseerd. En dat wil ik hier nog eens een allerlaatste keer doen. Alleen wordt in mijn communicatie selectief geknipt en geplakt in functie van de eigen lobby en framing. Dit gebeurt bovendien systematisch en georchestreerd. Dit is zeer bedenkelijk en niet correct.”

Uit de wind

“Ik had in deze situatie elke minister uit de wind gezet, van welke partij of kleur ook”, gaat Lodewijckx verder. “Omdat een gesprek over ‘hoe moeten we ons als sector wapenen tegen een markt die geen grenzen meer kent en hoe kunnen we onze ondernemers daarin versterken’ tot onze taken en ook de opdracht van beleidsmakers hoort. Alleen hebben wij een inschattingsfout gemaakt waardoor dit op de Dag van de Ondernemer als promotie voor Farmaline wordt gepercipieerd. Waarvoor uitgebreide excuses.”