UNIZO pakt uit met sombere coronacijfers: Twijfels over internationaal reizen nemen toe Dirk Selis

03 maart 2020

17u33 0 Hasselt Kmo’s in Limburg beginnen de impact van de coronacrisis volop te voelen. Dat blijkt uit een zopas afgenomen UNIZO-ondernemersenquête bij 264 Limburgse bedrijven. Opvallend: voor 40% van de Limburgse bedrijven is de bezorgdheid bij het personeel de voornaamste kopzorg. In de nabije toekomst vreest 59% dat dit een negatieve impact gaat hebben.

“Vrijwel even hoog in de ranglijst staan de twijfels over al dan niet internationaal reizen”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Op dit moment twijfelt 39% van de Limburgse kmo’s, maar die twijfel is in stijgende lijn. Zo vindt maar liefst 62% internationaal reizen een probleem in de nabije toekomst. Een score die, zo blijkt uit enkele inhoudelijke reacties bij de enquête, ook vaak samenhangt met de ongerustheid bij het personeel. Zo getuigen ondernemers bijvoorbeeld over werknemers die, uit schrik voor het Coronavirus, erg terughoudend reageren wanneer ze opdrachten moeten uitvoeren in het buitenland, zelfs in de onmiddellijke buurlanden.”

Aanpak overheid

“De mogelijke afwezigheid van personeel staat momenteel nog onderaan de lijst met prangende problemen (5%)”, gaat Lodewyckx verder. “Maar 49% verwacht dat dit in de nabije toekomst problemen gaat geven. Intussen heeft bijna een kwart (19%) van de importerende kmo’s op dit ogenblik al problemen met de import van goederen en 43% met de bevoorrading en leveringen. Maar liefst 22% van de Limburgse kmo’s ondervindt al problemen met bevoorradingen en leveringen, en voor nog eens 49% is dit een kopzorg in de toekomst. Van de Limburgse bedrijven vreest tenslotte 50% een dalende verkoop in de toekomst. Liefst 28% van de Limburgse ondernemers is niet tevreden met de aanpak van de overheid.”