Unizo Livia Award pakt uit met verrassende winnares: “Alle Limburgse onderneemsters” Dirk Selis

28 mei 2020

08u00 0 Hasselt Voor het zestiende jaar op rij wordt de Unizo Livia Award uitgereikt, de bekroning voor een vrouwelijke zelfstandige ondernemer die als inspirerend boegbeeld voor andere onderneemsters fungeert. Dit jaar nam de award wel een zeer verrassende wending: de jury pikte er niet één onderneemster uit, maar argumenteerde dat dit jaar élke Limburgse onderneemster de award verdient omwille van de daadkracht, vechtlust en creativiteit die ze allen door de coronacrisis aan de dag moesten brengen.

De Unizo Livia Award lauwert in samenwerking met de provincie Limburg al 16 jaar lang Limburgse onderneemsters die een positieve impact hebben op het ondernemerschap en die anderen inspireren en motiveren om elke dag vol passie te ondernemen. “Aan ondernemerspassie ontbreekt het in Limburg al zeker niet. Eind februari stonden er al bijna 60 onderneemsters op de longlist van de Livia Award”, verklapt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

De coronacrisis gaf echter een totaal andere wending aan de Unizo Livia Award en in 2020 is er voor het eerst geen live awardshow. Al pakt de jury nu – op de dag dat de awardshow gepland was – wel uit met heel verrassend nieuws. “De daadkracht, vechtlust en creativiteit die we de afgelopen maanden bij alle onderneemsters opmerkten, maken ons bijzonder trots”, vertelt Ann Draye, voorzitter van Unizo Livia. “Als er dus in tijden van corona iets viraal mag gaan, dan is dat zonder twijfel onze fierheid op alle vrouwelijke onderneemsters.”

Onze parels in moeilijke tijden

Een visie die de jury van de Livia Award volmondig deelt. Daarom lanceert Unizo vandaag een filmpje met de bekendmaking van de winnaar van de Livia Award. “Voor het eerst in de geschiedenis gaat de award dit jaar niet naar één persoon, maar dragen we hem symbolisch op aan alle Limburgse onderneemsters”, stelt juryvoorzitter Hilde Peerlings trots. “Want zij zijn onze parels in deze moeilijke tijden, en die moeten we koesteren. Ondernemers zijn immers de motor van onze economie, zij zorgen voor jobs en welvaart. En dat is nu meer dan ooit nodig.”