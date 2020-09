UNIZO Limburg vernieuwt Livia: “We willen een podium geven aan vrouwelijk ondernemerschap” ENL

10 september 2020

13u59 0 Hasselt Livia pakt vandaag uit met een compleet nieuwe look and feel. Er waait een inhoudelijke frisse wind doorheen het netwerk van UNIZO Limburg, dat onderneemsters inspireert en verbindt. “Wij zijn op een belangrijk kantelpunt gekomen. Ons team van straffe onderneemsters detecteert de noden en veranderingen in het ondernemerslandschap, waar we vervolgens maximaal op inspelen” klinkt het. Daarbovenop plant de afdeling van UNIZO om vrouwelijke ondernemers extra in de kijker te zetten.

Jaren geleden geleden koos Unizo Limburg heel bewust voor de naam Livia. Volgens de geschiedenisboeken was Livia de first lady van het Imperium Romanum. Ze was de echtgenote van keizer Augustus en werd bestempeld als een rolmodel, trouwe adviseur en straffe dame boordevol ambitie. “Drie ijzersterke eigenschappen die je perfect kan opdragen aan onderneemsters”, vindt Ann Draye, voorzitster van het UNIZO Livia-bestuur. “De keuze voor ‘Livia’ als naam voor het netwerk van vrouwelijke ondernemers van UNIZO Limburg was in 2004 dus snel gemaakt.”

Inspirerende quotes

Aan de naam wordt dus niet geraakt, maar de look and feel zijn deze zomer wel onder handen genomen. “Wij zijn dan ook op een belangrijk kantelpunt gekomen. Ons team van straffe onderneemsters detecteert de noden en veranderingen in het ondernemerslandschap, waar we vervolgens maximaal op inspelen. Via (online) inspiratiesessies, netwerkmomenten en het voortdurend aanreiken van up-to-date informatie. Daarbovenop willen we met Livia meer dan ooit een podium geven aan vrouwelijk ondernemerschap.”

We hopen met Livia nog meer vrouwen te informeren, inspireren en stimuleren om de stap naar het ondernemerschap te zetten Voorzitster Ann Draye

“Daarom lanceren we samen met onze nieuwe look and feel ons virtueel onderneemsterspodium. Elke week zetten we één Limburgse onderneemster in de kijker op onze sociale media. Daarbij posten we een foto van de persoon in kwestie met een korte begeleidende tekst waarin ze bijvoorbeeld vertelt over de grootste ondernemersles die ze tot nu toe geleerd heeft, wie haar inspireert of wat haar als onderneemster energie geeft of blij maakt. Kortom: inspirerende quotes die de mooie kanten van het ondernemerschap extra in de schijnwerpers zetten. Met de 30.591 onderneemsters die Limburg telt, zijn we dus voor een lange en boeiende periode vertrokken.”

Momenteel is 1 op 3 Limburgse ondernemers vrouw. “Dat percentage zien we wel licht stijgen. We hopen met Livia nog meer vrouwen te informeren, inspireren en stimuleren om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Onderneemsters - en ondernemers - zijn immers cruciaal voor onze welvaart en economie. We moeten ze koesteren”, besluit Draye.