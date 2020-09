UNIZO Limburg schenkt 7.500 euro aan Een Hart voor Limburg ENL

21 september 2020

12u22 0 Hasselt Om het steunfonds Een Hart voor Limburg te spijzen, engageert partner UNIZO Limburg zich om 1 euro van elke inschrijving aan een betalend ondernemersevenement door te storten aan Een Hart voor Limburg. Daarbij schenkt de werkgeversorganisatie retroactief het bedrag van 2019, goed voor 7.500 euro. “Een zeer welkome schenking, zeker nu we door de coronacrisis heel wat andere inkomsten zien wegvallen”, reageert Kristie Deckers van Een Hart voor Limburg.

Als Limburgs Streekfonds streeft een Hart voor Limburg ernaar om de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze provincie kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. “We willen een veilige haven mogelijk maken voor de vele kinderen en jongeren die nog steeds de aansluiting met de huidige maatschappij niet vinden”, zegt Kristie Deckers van Een Hart voor Limburg. “Want jong zijn en ontdekken hoe de wereld in elkaar zit, is een boeiende en spannende tocht. Maar voor maatschappelijk kwetsbare kinderen is de realiteit vaak bikkelhard. Specifiek voor hen wil Een Hart voor Limburg in de bres springen, zodat we hen in het complexe samenspel tussen onderwijs, zorg en de thuissituatie alle kansen kunnen geven. Gewoon om erbij te horen. En vooral om gelukkiger, evenwichtiger en sterker in het leven te staan.”

Maatschappelijke projecten

Jaarlijks financiert Een Hart voor Limburg projecten van verschillende instellingen en organisaties die gericht zijn naar kinderen en jongeren met een mentale of fysieke beperking, met gedrags- of leerstoornissen of die in kansarmoede opgroeien. “Belangrijk daarbij is om te beseffen dat die problematiek niet altijd zichtbaar is voor iedereen, maar ze er wel degelijk is”, benadrukt Deckers. “Sinds 2004 financierden we in Limburg al ruim 600 projecten, goed voor een totaalbedrag van 3.409.734 miljoen euro.”

UNIZO Limburg is voorstander van het werk dat Een Hart voor Limburg levert, en is verheugd om nu een structurele bijdrage te leveren van 7.500 euro, een bedrag dat zal vloeien naar maatschappelijke projecten. “Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Ze zijn onze volgende generatie werkgevers en werknemers. En die moeten we koesteren”, besluit Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.