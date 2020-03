UNIZO Limburg: “Al meer dan 1.800 telefoons van ondernemers

op de coronalijn” Dirk Selis

16 maart 2020

16u39 0 Hasselt De UNIZO-coronalijn kleurt roodgloeiend. “Tot nu toe deden al ruim 1.800 Limburgse ondernemers een beroep op de rechtstreekse hotline van UNIZO (0800 20 750) voor hun meest prangende vragen over de coronamaatregelen”, vertelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

‘Behoor ik tot de categorie die in aanmerking komt voor de hinderpremie van 4.000 euro?’ blijkt zowat de meest gestelde vraag te zijn. Meteen gevolgd door ‘Op welke steunmaatregelen heb ik allemaal recht?’ en ‘Heb ik recht op een hinderpremie als ik een afhaaldienst organiseer?’. “Op deze en veel andere vragen proberen onze medewerkers een antwoord te formuleren”, zegt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. “Er moeten ook tegemoetkomingen komen voor sectoren die niet onder de sluitingsverplichting vallen, maar wiens business is ingestort door de coronamaatregelen: de eventsector, de reissector, de autocarbedrijven, de logistieke en expeditiebedrijven, heel wat productiebedrijven enzovoort.”

Noodfonds

“Bij de federale regering dringen we erop aan dat ze heel snel werk maakt van bijkomende tegemoetkomingen, zoals financiële ondersteuning in de vorm van een vrijstelling van fiscale en parafiscale bijdragen”, gaat Lodewyckx verder. “Ook eisen we voor deze uitzonderlijke periode de veralgemeende invoering van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Daarnaast moet het gewaarborgd loon van grote groepen werknemers die zich ziek melden sneller dan pas na een maand ten laste worden genomen door het RIZIV. Voor onze getroffen bedrijven, die het zo al moeilijk genoeg hebben, is dat anders onbetaalbaar.”

Marshall-plan

“Tien jaar geleden heeft de overheid kosten nog moeite gespaard om de banken te redden”, vertelt Lodewyckx. “De overheid moet nu evenveel inspanningen leveren om onze kmo’s te redden. Er moet een noodfonds komen waarin enkele miljarden worden vrijgemaakt om de ondernemingen in alle getroffen sectoren te ondersteunen, want anders zal het aantal faillissementen niet te tellen zijn. We hebben nood aan een soort Marshall-plan, als we willen dat onze economie na deze crisis terug opveert! En dat mag wat kosten”, besluit Lodewyckx.”