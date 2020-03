UNIZO-hulplijn vraagt dringend duidelijke antwoorden op openstaande vragen Dirk Selis

14 maart 2020

13u24 0 Hasselt Bij de Coronalijn van UNIZO Limburg, de hulplijn waar ondernemers doorlopend terechtkunnen met vragen over de coronamaatregelen, staan de lijnen sinds gisteren roodgloeiend. Letterlijk duizenden ondernemers namen al contact op. “Op heel wat vragen kunnen we momenteel een duidelijk antwoord geven”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

“De meest gestelde vragen en antwoorden staan intussen ook in een helder overzicht op onze infopagina www.unizo.be/corona. En we vullen die lijst regelmatig aan. Ondernemers met vragen adviseren we dan ook om zeker deze pagina te raadplegen. Dat is in veel gevallen de snelste manier om geholpen te worden.” Tegelijk blijven er ook nog heel wat pertinente vragen open staan, waarop een klaar en duidelijk antwoord voorlopig ontbreekt. UNIZO Limburg doet dan ook een oproep aan het federale corona-crisiscentrum om nu heel snel met de ontbrekende antwoorden te komen. Het meest prangend is nu de situatie van de winkel die al dan niet vandaag moeten sluiten. Wassalons zonder bediening, mogen die tijdens het weekend open blijven? Mag werken achter gesloten deuren nog? Wat als ik de facto moet sluiten omdat er geen klanten meer komen? Mag de wekelijkse sluitingsdag voor de periode van de coronamaatregelen verschoven worden naar het weekend (zonder dat deze 6 maanden gelijk moet blijven)?”

Hoogstwaarschijnlijk

“Dit zijn slechts enkele vragen waarop we vanuit UNIZO Limburg in het beste geval slechts met een ‘hoogswaarschijnlijk wel’ of ‘hoogstwaarschijnlijk niet’ kunnen antwoorden, bij gebrek aan volledige en/of eenduidige communicatie vanuit de overheid”, aldus nog Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg. “Ook over de noodzakelijke maatregelen, zoals toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, bestaat nog heel wat verwarring. We roepen de federale regering eens te meer op snel noodmaatregelen te nemen en duidelijk te communiceren over de toepassing ervan.”

‘Oneerlijke concurrentie’

Intussen lopen er ook heel wat begrijpelijke vragen en opmerkingen binnen over ‘oneerlijke concurrentie’: de bloemenhandelaar die vandaag moet sluiten en ziet hoe de supermarkt nog wel bloemen verkoopt. De dagbladhandelaar wiens klanten hun weekendkrant in de supermarkt gaan kopen... “Volstrekt begrijpelijk en objectief bekeken ook terecht”, erkent Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg. “Net daarom is het zo belangrijk dat de Vlaamse overheid heel snel heeft beslist om ondernemers die in het weekend moeten sluiten een hinderpremie toe te kennen van 2.000 euro, naast de hinderpremie van 4.000 euro voor wie volledig moet sluiten. Maar die steun, hoe belangrijk ook, compenseert uiteraard lang niet alles. Daarom roepen we vanuit UNIZO Limburg ook op tot maximale solidariteit, tussen ondernemers en hun klanten, maar ook tussen ondernemers onderling. Blijf de zaken die tijdens het weekend moeten sluiten massaal doorheen de week bezoeken. Bestel volop afhaalgerechten bij de restauranthouders die via die omschakeling nog een stuk omzet trachten te halen... We moeten ons hier allemaal samen doorheen helpen.”