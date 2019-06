Uniek peterschapsproject sluit voorjaar af met Plato Summerdrink Dirk Selis

28 juni 2019

15u22 0 Hasselt Het peterschapsproject Plato van Voka – KvK Limburg telt dit jaar meer dan 200 deelnemers. Daarmee breken ze het record van vorig jaar, dat strandde op 168 deelnemers. “De grote sterkte van dit project zit voornamelijk in het klankbord dat de groep voor elkaar vormt. Het zijn allemaal gelijkgestemde ondernemers die verder willen groeien, zowel als ondernemer maar ook als onderneming”, aldus gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Nooit eerder kende het Plato-peterschapstraject zo’n succes. Doorwinterde kaderleden uit grote bedrijven of bedrijfsleiders van kmo’s komen gedurende één jaar maandelijks samen in een besloten, kleine groep. De noden, behoeften, knelpunten en concrete vragen vormen het uitgangspunt om deze tien sessies invulling te geven. Ondertussen begeleiden maar liefst dertig Plato-peters en -meters dat traject. Plato is gegroeid van negen groepen vijf jaar geleden tot vijftien lopende groepen vandaag.

Meerwaarde

“Door open te staan en de struikelblokken te erkennen, geven ondernemers zichzelf bloot en wordt in vertrouwen een sterke band gecreëerd in zo’n Plato-groep. En die band kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk maar aan Davy Jonckers en Peter Manet van Yontec, die elkaar hebben leren kennen via de Plato-groep”, zegt Johann Leten.

Toekomst

Een nieuwe themagroep dit najaar is Plato – Next Generation, voor (toekomstige) ondernemers en familiale opvolgers binnen familiebedrijven. Ook wordt Plato Born Global gelanceerd, dat zich richt op snelgroeiende bedrijven met een innovatief karakter en internationale ambities. Bovendien bestaat Plato volgend jaar dertig jaar, wat getuigt van vertrouwen van ondernemers over heel Vlaanderen.

Summerdrink

De Plato-nisten sloten het voorjaar af tijdens de Plato Summerdrink bij Watt.17. Wim Bijnens en Kevin Smeyers van Cronos Group brachten een keynote over artificiële intelligentie. Daarna konden de deelnemers van de verschillende Plato-groepen met elkaar netwerken.