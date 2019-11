Uniek in Limburg: Materniteit van Jessa Ziekenhuis sleept kwaliteitslabel van Unicef in de wacht EWH

19 november 2019

10u04 0 Hasselt De materniteit van het Jessa Ziekenhuis heeft voor de derde keer op rij het kwaliteitslabel van Unicef ‘Moeder- en kindvriendelijk ziekenhuis' behaald. In totaal kregen 27 Belgische materniteiten het kwaliteitslabel toegekend. Het Jessa Ziekenhuis is daarbij het enige Limburgse ziekenhuis dat het label kon bemachtigen.

Het kwaliteitslabel van Unicef wordt om de vier jaar toegekend aan de materniteiten die beantwoorden aan tien kwaliteitscriteria. Die criteria werden opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en de FOD Volksgezondheid. Als een materniteit aan alle criteria voldoet, wil dat zeggen dat elke baby en moeder er de beste kansen krijgen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Bij de criteria is vooral borstvoeding een belangrijk thema. Aangezien 78% van de pas bevallen moeders in het Jessa Ziekenhuis succesvol borstvoeding geeft, is het dus vanzelfsprekend dat de materniteit het kwaliteitslabel heeft behaald. Verder is er ook aandacht voor doorlopend medisch advies, lichamelijk contact tussen moeder en kind en begeleiding van de ouders bij de verzorging van het kind.

De materniteit van het Jessa Ziekenhuis behaalde het label al drie keer sinds 2010, toch vindt het kliniekhoofd van de materniteit de vernieuwing van het label een belangrijk signaal. “Uiteraard focusten we voordien ook op het beste voor moeder en kind, maar dankzij dit label dragen we dit nu ook consequent uit”, zegt Dr. Annick Schreurs. “Belangrijk, want iets zoals borstvoeding kan alleen maar gestimuleerd worden als iedereen er op dezelfde manier achterstaat.”