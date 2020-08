Uitverkoop Brantano brengt opnieuw heel wat volk op de been in Hasselt ENL

25 augustus 2020

12u27 0 Hasselt De uitverkoop in schoenenwinkel Brantano brengt weer heel wat mensen op de been. Al van 6 uur deze morgen staan er mensen aan te schuiven tot aan de Action.



Om 6 uur ’s morgens stond een man als eerste paraat voor de deur van Brantano in Hasselt. Hij was alvast niet de enige, want minstens 100 anderen sloten aan. Een korting van 75% brengt dan ook heel wat mensen op de been. Zo stonden enkelen van hen eerst in Genk te wachten, maar dat was tevergeefs. Dat filiaal blijft namelijk gesloten door problemen met het personeel. De diehards zijn dan maar afgezakt naar Hasselt om toch nog enkele koopjes te scoren.

Volgens medewerkers van het pand in Hasselt verloopt de uitverkoop bij hen veilig. Zo zijn er nog geen schermutselingen geweest en verloopt het al bij al rustig. Wegens de beperkte toegang mogen slechts 30 mensen tegelijkertijd binnen. De klanten krijgen 30 minuten de tijd om hun slag te slaan.

Al komt niet iedereen voor de hoge kortingen langs. Zo geeft het personeel aan dat sommigen gewoon eens aan het raam komen zwaaien als afscheid.