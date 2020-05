Uitbreiding Universiteit Hasselt opnieuw in troebel water: “Limburg wordt gediscrimineerd onder druk van de KU Leuven” Dirk Selis

28 mei 2020

15u07 0 Hasselt De uitbreiding van de Universiteit Hasselt stuit opnieuw op verzet. De vier nieuwe opleidingen die de Vlaamse regering had beloofd aan de universiteit zijn toch niet in een decreet gegoten. Er wordt de universiteit geen onderwijsbevoegdheid toegekend, en de UHasselt kan de nieuwe opleidingen in de toekomst dus niet verder uitbouwen. Een nieuwe Vlaamse regering zou ze zelfs zomaar kunnen schrappen. “Limburg wordt gediscrimineerd onder druk van de KU Leuven”, klinkt het bij rector Luc De Schepper.

Het wegtrekken van jonge hoogopgeleiden uit Limburg en de lage doorstroom naar het hoger onderwijs van vooral kinderen met een migratieachtergrond of leerlingen van van laaggeschoolde ouders is al langer een prangend probleem in het bronsgroen eikenhout. Rector Luc De Schepper wil daar wat aan doen en speelde het tijdens en vlak na de federale verkiezingscampagne keihard om uiteindelijk vier nieuwe opleidingen naar zijn universiteit te loodsen om deze ‘braindrain’ tegen te gaan. De nieuwe Vlaamse regering, met liefst drie Limburgse ministers, ging overstag en beloofde de vier opleidingen toe te kennen. Alles leek in kannen en in kruiken, maar nu komt de Vlaamse regering plots terug op haar beslissing.

Het ging hierbij om de master Verpleeg- en vroedkunde, de master Health Care Management (om managers voor ziekenhuizen en woonzorgcentra op te leiden) en de bachelor Sociale Wetenschappen (ter versterking van de humane sokkel aan de UHasselt). Die richting moet vooral meisjes met een allochtone achtergrond naar het hoger onderwijs doen doorstromen. Ten slotte was er ook nog de opleiding master Materiomics, met de focus op chemie en fysica.

Publiek geheim

Het zou weleens goed kunnen dat de beslissing van de Vlaamse regering gemaakt werd onder druk van de KU Leuven. Het is immers een publiek geheim dat de Leuvense universiteit de Hasseltse universiteit zo klein mogelijk wil houden en de Limburgse studenten liever naar haar onderwijsinstellingen ziet trekken. De situatie schiet bij de uittredende rector Luc De Schepper in het verkeerde keelgat.

De Vlaamse regering, zeker met drie Limburgse ministers, moet de afspraken van het regeerakkoord nakomen. Ik hoop dat alle Limburgse verkozenen in het Vlaams parlement aan één zeel trekken Ludwig Vandehove (sp.a)

Manifeste schending

“Onze universiteit kan zich niet vinden in deze nieuwe aanpassing van het reeds afgesproken parcours. Dit druist in tegen alle bestaande juridische principes met betrekking tot onderwijsbevoegdheid en de procedure tot erkenning van nieuwe opleidingen”, trekt rector Luc De Schepper van de UHasselt fel van leer in een brief aan alle Limburgse parlementsleden. “Bovendien resulteert de huidige formulering ons inziens in een manifeste schending van het gelijkheidsbeginsel. De UHasselt wordt namelijk anders behandeld dan de andere universiteiten bij de toekenning van deze nieuwe onderwijsbevoegdheid, zonder dat hiervoor een objectieve grondslag of een noodzaak voor bestaat”. Of in mensentaal: “Denk er niet aan, ook maar één seconde, om die vier opleiding niet aan de UHasselt te geven.”

Het Truiense Vlaams parlementslid Ludwig Vandehove (sp.a) geeft de Hasseltse rector alvast overschot van gelijk. “Limburg wordt gediscrimineerd onder druk van de KU Leuven. Waarom moet onze provincie weer benadeeld worden”, vraagt Vandenhove zich af. “De Vlaamse regering, zeker met drie Limburgse ministers, moet de afspraken van het regeerakkoord nakomen. Ik hoop dat alle Limburgse verkozenen in het Vlaams parlement aan één zeel trekken.”