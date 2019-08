Uitbater Hasselts café reageert op vlaggenrel: “Wat ons betreft is er in Limburg maar één vlag en één gastvrije leeuw, en die drinkt Limburgs bier” Lien Vande Kerkhof

19 augustus 2019

15u10 0 Hasselt “Wat ons betreft is er in Limburg maar één vlag en één gastvrije leeuw, en die drinkt Limburgs bier." Maxime Willems, de uitbater van het populaire Hasseltse Café Café is klaar is onmiskenbaar over de vlaggenrellen tijdens het afgelopen Pukkelpopweekend. Als ludieke tegenbeweging hees hij de virtuele vlag op sociale media.

“Onze boodschap is heel simpel: een muziekfestival dient om plezier te maken en om fijne bands en dj’s te ontdekken”, licht Maxim Willems klaar en duidelijk toe. “Als bepaalde figuren zich geroepen voelen om een podium aan artiesten te geven voor niet muziekgebonden acts, moeten ze er ook tegen kunnen dat het voltallige publiek dat niet zal appreciëren. Een slechte performance van een artiest kan immers ook resulteren in uitfluiten en ‘boe’-geroep.” Al ging wat er daarna volgde Met Anuna De Wever er volgens Maxim ver over. “Als een organisator van een massa-evenement het nodig acht om op het terrein bepaalde zaken van iemand af te pakken is dat zijn goed recht. Ik snap niet dat iemand het in zijn hoofd durft te halen om hier openbare verontschuldiging voor te vragen, tenzij om zelf in de belangstelling te komen. Wat ons betreft is er in Limburg maar één vlag en één gastvrije leeuw, en die drinkt Limburgs bier.”

Van Café Café naar Pukkelpop

Café Café ligt in dezelfde stad als Pukkelpop en er zijn dan ook enkele niet mis te verstane links. “32 acts van de Pukkelpopaffiche stonden wel eens op ons eigen café-podium. Je kan stellen dat enkele steengoede bands bij ons werden ontdekt. Zo stond Tamino drie jaar geleden op ons podium als gratis supportact te performen voor een karig publiek van zo’n tien man. Nog geen drie maanden later was zijn concert als hoofdact in nog geen twee uur uitverkocht. Tel daar nog eens drie maanden bij en hij stond in een uitverkocht Sportpaleis. Het kan soms snel gaan...”