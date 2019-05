UHasselt zet in op ‘inclusief en excellent onderwijs’ en reikt drie nieuwe eredoctoraten uit Dirk Selis

27 mei 2019

15u13 0 Hasselt Ter ere van haar 46ste verjaardag reikt UHasselt op 28 mei drie nieuwe eredoctoraten uit tijdens de Dies Natalis. Rector Luc De Schepper zal die dag een diploma en de universiteitsmedaille overhandigen aan Franklin A Tuitt, autoriteit op vlak van inclusief en excellent onderwijs, Patrica Moore, pionier in inclusief ontwerp en Alarcos Cieza, onderzoekster van de World Health Organization.

“Als er één probleem in ons onderwijs moet aangepakt worden, dan is het de groeiende onderwijskloof. Jonge mensen met laaggeschoolde ouders, een beurs of met een migratieachtergrond zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs, ook aan UHasselt”, zegt rector Luc De Schepper. “En zij die de stap naar de universiteit wél zetten, hebben ook nog eens lagere slaagkansen. Als we die maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken, moeten we komen tot hoger onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen én tegelijkertijd durft inzetten op excelleren. We moeten het potentieel van alle jongeren in onze samenleving aanspreken, daar willen we met het Ankerinstituut Inclusief en Excellent onderwijs op inzetten.”

Inclusief en excellent centrale thema

Inclusief en Excellent is daarom dit jaar het centrale thema van onze Dies Natalis, de geboortedag van UHasselt. Die dag, 28 mei, reikt onze universiteit een eredoctoraat uit aan Franklin A. Tuitt, autoriteit op het vlak van diversiteit in het hoger onderwijs. Tuitt is professor aan Morgridge College of Education (University of Denver). In zijn onderzoek stelt hij zich de vraag hoe je ervoor zorgt dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich thuis voelt aan een universiteit én dat hun studieloopbaan ook succesvol is. Momenteel maakt Tuitt een analyse van het Europese Hoger Onderwijs.

Patricia Moore

De faculteit Architectuur en kunst reikt een eredoctoraat uit aan Patricia Moore, ook wel de ‘moeder van het inclusief ontwerpen (universal design)’ genoemd. In 1979 werd ze bekend nadat ze verkleed als oud vrouwtje, in een pak dat ouderdomsziekten simuleerde, doorheen de Verenigde Staten en Canada reisde. Ze onderzocht hoe toegankelijk wegen, gebouwen en openbare ruimtes zijn wanneer je kampt met stramme spieren, hoorproblemen en verminderd zicht en je minder mobiel bent. “‘One size doesn’t fill all’”, zegt Patricia Moore. “Als ontwerper moet je je laten leiden door empathie. ‘Universal design’ laat een maatschappij rekening houden met mensen van álle leeftijden en álle beperkingen.”

Alarcos Cieza

De faculteit Revalidatiewetenschappen zal tijdens deze Dies Natalis een eredoctoraat uitreiken aan Alarcos Cieza. Met haar onderzoek leverde prof. Cieza een grote bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van ICF. Dit internationaal classificatiesysteem maakt het mogelijk om de gezondheidstoestand van mensen en hun functionele beperking te definiëren en te meten. Alarcos Cieza beschouwt revalidatie als een universeel recht dat moet ingebouwd worden in de gezondheidssystemen. Sinds 2014 staat Cieza aan het hoofd van het Disability & Rehabilitation-programma van de World Health Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie. Onder haar leiding werd een ambitieus actieplan – Rehabilitation 2030, Call to Action – uitgerold.