UHasselt-studenten willen Chokri Mahassine aan de tand voelen over impact COVID-19 op Pukkelpop Dirk Selis

07 mei 2020

10u35 2 Hasselt Op dinsdagavond 12 mei organiseren een dertigtal UHasselt-studenten een gratis online panelgesprek over de impact van COVID-19 op het Limburgse ondernemerschap. Onder leiding van moderator Ruben Van Gucht zullen bekende Limburgse ondernemers Bart Claes, Peter Croonen, Tom Arts en Chokri Mahassine in gesprek gaan over hoe zij deze crisis ervaren en hoe zij kijken naar de toekomst.

“Het evenement genaamd 2020 – Back to Reality maakt deel uit van het opleidingsonderdeel OndernemersZIN aan de universiteit Hasselt”, zegt Chelisa Manohar, studente TEW aan UHasselt. “Voor dat vak kregen we de opdracht om een event rond ondernemerschap te organiseren. Maar helaas kan dat door de coronamaatregelen dit jaar geen fysieke bijeenkomst zijn, daarom organiseren we nu een online event.”

Bekende Limburgse ondernemers getuigen

Enkele bekende Limburgse ondernemers waren alvast enthousiast om deel te nemen aan het panelgesprek, geleid door sportjournalist Ruben Van Gucht. Tom Arts (advocaat en voorzitter Ziekenhuis Oost-Limburg), Bart Claes (CEO kledingketen JBC), Peter Croonen (voorzitter Pro League en KRC Genk) en Chokri Mahassine (organisator Pukkelpop) zullen aan de virtuele tafel aanschuiven om te spreken over de impact van COVID-19 op de retail-, sport-, cultuur- en gezondheidssector in Vlaanderen.

“We horen graag van de ondernemers hoe zij deze crisis ervaren en hoe zij kijken naar hun eigen toekomst en die van hun sector”, zegt Lena Matthys, studente Industriële ingenieurswetenschappen aan UHasselt. “We willen er ook een interactief debat van maken. Daarom krijgen kijkers de kans om vooraf vragen in te sturen zodat die tijdens het panelgesprek aan bod kunnen komen”

Creatieve studenten

“We zijn erg trots op onze geëngageerde studenten”, zegt professor Pieter Vandekerkhof. “Met het opleidingsonderdeel OndernemersZIN proberen wij in samenwerking met StudentStartUP UHasselt de studenten te inspireren op vlak van ondernemerschap en hen zo te laten ontdekken of ondernemen iets voor hen is. Alle UHasselt-studenten kunnen vanaf hun derde bachelorjaar dat opleidingsonderdeel opnemen, ongeacht welke studie ze volgen. Met het online panelgesprek tonen de studenten alvast één goede kwaliteit om een ondernemer te worden: creatief uit de hoek komen. Het is ook heel mooi om te zien dat zoveel bekende Limburgse ondernemers daar aan willen deelnemen.”