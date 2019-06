UHasselt stijgt naar 65ste plaats in ranking jonge universiteiten Dirk Selis

27 juni 2019

12u03 0 Hasselt In de ranking voor jonge universiteiten (jonger dan 50 jaar) van het prestigieuze Times Higher Education stijgt UHasselt naar de 65ste plaats. Negentien plaatsen hoger ten opzichte van vorig jaar. UHasselt scoort onder meer beter op vlak van onderwijs, inkomsten uit contractonderzoek en internationale uitstraling.

De Times Higher Education World University Ranking maakt jaarlijks een oplijsting van de beste universiteiten jonger dan vijftig jaar wereldwijd. In totaal werden er dit jaar 351 jonge universiteiten gerangschikt op basis van hun prestaties op vlak van onderwijs, onderzoek (volume, inkomsten, invloed, reputatie, citaties), internationale uitstraling en inkomsten uit contractonderzoek. Aan elke indicator wordt een percentage gehecht, de optelsom daarvan bepaalt dan de uiteindelijke plaats in de ranking. “Dit jaar scoort UHasselt 47,7 procent ten opzichte van de best scorende universiteit, dat is een stijging van bijna 5 procent ten opzichte van vorig jaar”, zegt Hanne Poelmans, stafmedewerker onderzoekscoördinatie aan UHasselt. “Vooral op vlak van internationale uitstraling (+10%), onderwijs (+8%) en inkomsten uit contractonderzoek (+6%) is er een stijging.”

Ook onderzoek in stijgende lijn

UHasselt behaalt nu dus de 65ste plaats in deze ranking en doet het zo negentien plaatsen beter dan vorig jaar, toen de universiteit de 84ste plaats bekleedde. “We zijn blij met deze stijging, die aantoont dat we in internationaal vergelijkend perspectief sterk scoren”, zegt rector van UHasselt Luc De Schepper. “Zowel op vlak van onderwijs als onderzoek zit UHasselt in een stijgende lijn. Het is fijn om te zien dat dit ook in een wereldwijde ranking voor jonge universiteiten getoond wordt.”

Alle resultaten kan u bekijken via www.timeshighereducation.com/world-university-rankings.