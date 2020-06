UHasselt stijgt naar 46ste plaats in ranking voor jonge universiteiten van Times Higher Education Dirk Selis

24 juni 2020

16u39 0 Hasselt In de ranking voor jonge universiteiten (jonger dan 50 jaar) van het prestigieuze Times Higher Education stijgt UHasselt dit jaar naar de 46ste plaats en duikt de universiteit voor het eerst in de top 50. Ze stijgt 19 plaatsen ten opzichte van vorig jaar.

De Times Higher Education World University Ranking maakt jaarlijks een oplijsting van de beste universiteiten jonger dan vijftig jaar wereldwijd. In totaal werden er dit jaar 400 jonge universiteiten gerangschikt op basis van hun prestaties op vlak van onderwijs, onderzoek (volume, inkomsten, invloed, reputatie, citaties), internationale uitstraling en inkomsten uit contractonderzoek. Aan elke indicator wordt een percentage gehecht, de optelsom daarvan bepaalt dan de uiteindelijke plaats in de ranking.

“Dit jaar scoort UHasselt 51,5 procent ten opzichte van de best scorende universiteit, dat is een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van vorig jaar”, zegt Hanne Poelmans, stafmedewerker onderzoekscoördinatie aan UHasselt. “UHasselt gaat onder meer op vlak van onderzoek (+14%), citaties (+1%) en internationale uitstraling (+1%) vooruit in deze ranking.”

Internationale uitstraling

UHasselt behaalt nu dus de 46ste plaats in THE young universities ranking en doet het zo 19 plaatsen beter dan vorig jaar, toen UHasselt 65ste stond. “Hiermee duiken we voor het eerst in de top 50 van beste jonge universiteiten, dat is een heel mooi resultaat”, zegt rector Luc De Schepper. “Voor ons is dit een bevestiging voor het sterke jaar dat UHasselt achter de rug heeft, waarbij heel wat onderzoek met internationale uitstraling gerealiseerd is. We zitten in een stijgende lijn met onze universiteit, dat voelen we zelf aan en dat toont nu ook deze wereldwijde ranking voor jonge universiteiten.”