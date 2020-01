UHasselt schenkt Warmste Week-opbrengst van 10.285 euro aan vzw Habbekrats Dirk Selis

22 januari 2020

19u59 0 Hasselt Na tal van acties tijdens de recente Warmste Week, schenkt UHasselt vandaag een cheque van 10.285 euro aan vzw Habbekrats. Deze organisatie, die zich inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren, werd door UHasselt gekozen als centrale goede doel voor haar acties in het kader van de Warmste Week. Habbekrats zal het geld gebruiken om in hun warme huizen in Hasselt en St.-Truiden een extra ontmoetingsruimte in te richten waar de jongeren naar hartenlust kunnen bewegen.

In de loop van december organiseerden personeelsleden en studenten van UHasselt n.a.v. de Warmste Week heel wat acties voor het goede doel. Ze kookten, bakten, verkochten boeken, speelden tafeltennis en wandelden. En net als de voorbije edities leverde dat een mooie geldsom op. Een groot deel van dit bedrag, 10.285 euro, gaat naar vzw Habbekrats, dit jaar gekozen als centrale goede doel van UHasselt.

Jongeren kansen geven

VZW Habbekrats biedt een tweede thuis aan kwetsbare kinderen en jongeren in Vlaanderen. In Limburg heeft de organisatie huizen in Hasselt (Huis van de Vos) en Sint-Truiden (het Klokhuis) waar dagelijks tientallen jongeren langskomen voor een goed gesprek of gewoon een leuke namiddag. “Als civic universiteit geloven we binnen UHasselt sterk in het bieden van kansen aan álle kinderen en jongeren”, zegt rector Luc De Schepper. “En dat is het mooie van de werking van Habbekrats, een kleurrijke organisatie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Habbekrats gelooft in jongeren en streeft ernaar hen niet alleen met elkaar maar ook met de samenleving te verbinden. Deze organisatie geeft kansen aan jongeren en maakt hen zo sterker én weerbaarder. We zijn dan ook zeer blij dat we met onze acties hun werking kunnen ondersteunen.”

Warme huizen

Ook bij vzw Habbekrats zijn ze erg tevreden met deze schenking vanuit UHasselt. “De jeugd is goed bezig! Dat is de slogan die wij met Habbekrats met heel ons hart en ziel uitdragen. Bij Habbekrats gaan wij op zoek naar de held in ieder kind. Dankzij de warme steun van UHasselt kunnen we kwetsbare kinderen en jongeren meer participatiekansen bieden, hun weerbaarheid vergroten en achterstellingsmechanismen opheffen of tegengaan. Het geld gaan we gebruiken om een leuke ontmoetingsruimte in te richten in onze warme huizen in Hasselt en Sint-Truiden. Een plek waar de jongeren vrijuit kunnen spelen, ravotten en rondhangen.”