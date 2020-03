UHasselt schakelt over op afstandsonderwijs Dirk Selis

13 maart 2020

14u18 0 Hasselt Zoals eerder gecommuniceerd blijft de universiteit open, maar de maatregel om onderwijsactiviteiten te organiseren voor groepen tot 50 personen kan niet gehandhaafd worden. “Daarom schakelen we vanaf maandag 16 maart volledig over op afstandsonderwijs”, zegt woordvoerder Koen Santermans van de UHasselt

“Dit wil dus zeggen dat lessen online of via andere onderwijsvormen aangeboden worden”, vertelt Santermans. “Werkcolleges worden zoveel mogelijk vervangen door andere opdrachten of gaan door via afstandsonderwijs. Practica worden uitgesteld tot later. Over de organisatie van de examens berichten we zo snel mogelijk. Deze regeling wordt nog in detail uitgewerkt. Alle opleidingen zijn deze aangepaste werkwijze momenteel volop aan het voorbereiden. Studenten worden ook via mail en/of Blackboard op de hoogte gebracht. We roepen studenten op om zoveel mogelijk thuis te studeren. De bibliotheek blijft wel open voor studenten die thuis geen geschikte studeerplek hebben. Er wordt hen wel gevraagd om voldoende onderlinge afstand te bewaren (social distancing).”

Spitsuren vermijden

Aan personeelsleden van UHasselt wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken als de job dat toelaat. Wie toch naar de campus moet komen om zijn/haar job te kunnen doen, probeert best openbaar vervoer in de spitsuren te vermijden. Op de werkplek dient iedereen de adviezen over hygiëne te volgen en voldoende afstand onderling te respecteren (social distancing).