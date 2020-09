UHasselt reikt eerste Inclusiviteitsprijs van 1.500 euro uit aan studentenorganisatie JOSS Giulia Latinne

24 september 2020

17u49 0 Hasselt Vandaag hebben UHasselt en Het Belang Van Limburg de eerste Inclusiviteitsprijs uitgereikt aan JOSS. Die organisatie zet zich al dertig jaar in om buitenlandse studenten en onderzoekers Statistiek aan UHasselt thuis te laten voelen, en neemt zo 1.500 euro mee naar huis.

Voor het eerst reiken UHasselt en Het Belang Van Limburg de Inclusiviteitsprijs uit. “Deze prijs richt zich op personen of organisaties die zich inzetten om de deelname van jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen aan het universitair onderwijs te bevorderen”, zegt rector van UHasselt Luc De Schepper. Een prijs van 1.500 euro dus, die dit jaar naar de Joint organisation of Statistic Scholars (JOSS) gaat.

“Via een zestal activiteiten per jaar willen we buitenlandse studenten en internationale studenten aan de opleiding Statistiek aan UHasselt zich laten thuisvoelen”, zegt bestuurslid van JOSS Daniel Oluwafemi Olusoji. “We begeleiden hen rond op de campus en door de stad Hasselt, organiseren een barbecue of andere activiteiten zoals een bezoek aan de jeneverfeesten, bowlingavonden, voetbalwedstrijden of een uitstap naar de cinema. Hier worden contacten gelegd en vriendschappen gecreëerd waar je het hele jaar op kan rekenen”, aldus Olusoji.