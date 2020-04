UHasselt, PXL en UCLL vragen kotbazen om hun huurprijzen aan te passen Dirk Selis

09 april 2020

11u01 0 Hasselt UHasselt, Hogeschool PXL en Hogeschool UCLL roepen de uitbaters van Limburgse studentenkamers op om een aanpassing of tijdelijke schrapping van de huurprijs te overwegen. De drie instellingen verstuurden die oproep woensdagavond naar de eigenaars van de studentenkamers. “We begrijpen dat deze crisis ook zijn impact heeft op jullie als verhuurders, maar doen beroep op jullie goede wil en solidariteit naar de studenten toe”, klinkt het in de brief.

“Beste verhuurder, we willen jullie graag persoonlijk contacteren uit bezorgdheid voor onze studenten”, begint de brief die ondertekend werd door rector Luc De Schepper van de UHasselt, Ben Lambrechts van Hogeschool PXL en Marc Vandewalle van UCLL en gericht is aan de Hasseltse kotbazen. “De coronacrisis treft in het bijzonder de financieel zwakkeren van de samenleving. Wij ontvangen schrijnende verhalen over inkomsten die gedeeltelijk of zelfs volledig wegvallen, bij studenten of bij hun ouders. Zo zijn er jongeren die er helemaal alleen voor staan, en gezinnen waarvan één of beide ouders plots geen volledig inkomen meer hebben en er amper in slagen om hun kosten te betalen.”, gaat de brief verder.

Onvoorziene omstandigheden

De huurprijs voor een kamer die momenteel niet gebruikt wordt, is voor hen dan ook een zware financiële kost. Hoewel de coronacrisis niet onder de noemer juridische overmacht valt, is er volgens de instellingen wel sprake van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. “Om die reden willen we jullie dan ook vragen om een voor jullie draagbare solidariteit te tonen en om, rekening houdend met ieders financiële beperkingen, een aanpassing of tijdelijke schrapping van de huurprijs van jullie studentenkamers te overwegen. Net als de kortingen die in andere Vlaamse studentensteden gegeven worden” besluiten de briefschrijvers. De instellingen dringen erop aan om minstens de normale verbruikskosten zoals water, verwarming en elektriciteit in mindering van de huurprijs te brengen indien de studenten niet meer aanwezig zijn op hun kot.