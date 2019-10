UHasselt, Jessa en ZOL zoeken hartpatiënten voor grootschalige studie Voorkom je terugkerende hartklachten als je de auto wat vaker laat staan? Dirk Selis

23 oktober 2019

13u55 0 Hasselt Hartpatiënten hebben twee keer meer kans op een nieuw hartinfarct wanneer ze niet genoeg fysieke activiteiten doen. Een nieuw onderzoek van UHasselt, Jessa ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg wil bestuderen hoeveel gezondheidswinst patiënten kunnen boeken door de wagen te laten staan en vaker te fietsen of te wandelen. “Voor deze studie zijn we nog op zoek naar hartpatiënten die willen deelnemen en bereid zijn hun auto te laten staan”, zegt professor Davy Janssens.

Cardiovasculaire aandoeningen zijn tot op vandaag de meest voorkomende doodsoorzaak. Meestal ligt een gebrek aan fysieke activiteit aan de basis van deze aandoeningen. Ook na een eerste hartfalen is bewegen zeer belangrijk, hartpatiënten moeten daarom een multidisciplinair revalidatieprogramma volgen. Doen zij dit niet, of stoppen zij hier vroegtijdig mee, dan is de kans op herval of zelfs een nieuw hartinfarct dubbel zo groot.

En toch blijkt uit onderzoek dat te weinig patiënten effectief deelnemen aan zo een revalidatieprogramma. Dit komt vooral door tijdsgebrek, vervoersproblemen of onvoldoende besef van het belang van revalidatie. UHasselt en Jessa willen nu onderzoeken hoe hartpatiënten toch gemotiveerd kunnen worden om meer te bewegen en dit ook langer vol te houden.

Auto aan de kant

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van UHasselt richt zich tijdens dit onderzoek op het verplaatsingsgedrag van hartpatiënten. Uit onderzoek blijkt dat Belgen iedere dag gemiddeld 80 minuten spenderen aan verplaatsingen voor dagelijkse taken. Wil je terugkerende hartklachten vermijden, dan heb je wekelijks nood aan minstens 150 minuten fysieke activiteit aan een gemiddelde intensiteit. De wagen laten staan en de fiets nemen of je te voet verplaatsen kan dus een goed alternatief zijn.

Deelnemers gezocht

“Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar patiënten die reeds een hartinfarct hebben doorgemaakt” zegt professor Davy Janssens. “Zij zullen gedurende zes weken hun dagelijkse verplaatsingen opvolgen via een applicatie op hun smartphone. In deze applicatie moeten zij het gebruikte vervoermiddel aangeven, het doel van de verplaatsing (werk, sociaal, ontspanning,…) en het eventuele gezelschap tijdens de verplaatsing (partner, ouders, alleen,…). Aan de hand van deze input geven de onderzoekers de patiënt dan gepersonaliseerd advies zodat zijn of haar fysieke activiteit zal toenemen. Bijvoorbeeld door met de fiets of te voet boodschappen te gaan doen in een nabijgelegen winkel. “

In ruil voor een gezondheidsrapport

“Het is de bedoeling om het verplaatsingsgedrag zodanig te beïnvloeden dat de patiënten actiever worden in hun dagelijkse activiteiten en dus sneller aan die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit geraken” gaat professor Davy Janssens verder. “Deze studie zal tweemaal drie weken duren, de patiënten worden verdeeld in twee groepen. De eerste groep zal bij de start van de vierde week vrijblijvend bewegingsadvies op maat krijgen en gedurende drie weken dit nieuwe verplaatsgedrag kunnen opvolgen. De tweede groep krijgt pas na 6 weken gepersonaliseerd advies. Voor dit onderzoek is UHasselt op zoek naar Nederlandstalige, stabiele patiënten die in het verleden een hartinfarct hebben doorgemaakt, baat hebben bij een actieve levensstijl, in Limburg wonen en dagelijks een smartphone gebruiken. Hun persoonlijke resultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd. Dit rapport dat aanbevelingen op maat bevat, krijgen ze van ons.”

Aanmelden kan via www.mobilehealthunit.org/htb.