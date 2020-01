UHasselt geeft drie Hasseltse secundaire scholen de meest memorabele Chrysostomos Emelie Wojcik

07 januari 2020

18u57 0 Hasselt UHasselt zorgt ervoor dat zes middelbare scholen hun Chrysostomos - of laatste honderd dagen op het secundaire onderwijs - nog net iets steviger kunnen vieren. Voor het derde jaar op rij schreef de Hasseltse universiteit namelijk een wedstrijd uit waarbij secundaire scholen financiële steun konden ontvangen in ruil voor originele feestideeën. De prijzenpot van 2.500 euro werd verdeeld onder zes winnaars, waaronder drie Hasseltse scholen.

De Hasseltse prijsbeesten zijn Humaniora Kindsheid Jesu (tweede plaats), Instituut Mariaburcht (vierde plaats) en Virga Jessecollege (zesde plaats). Kindsheid Jesu kon overtuigen met hun thema ‘back in time' waarbij ze tijdens hun Chrysostomosviering aan de hand van groepsdansen en tal van andere verrassingen de teletijdmachine naar vervlogen tijden willen nemen. Instituut Mariaburcht richtte haar pijlen dan weer op de organisatie van een eigen Emmy show waarbij elke klas acts moet verzinnen en het publiek de terechte winnaars kiest. De leerlingen van het Virga Jessecollege zochten hun inspiratie dan weer in hogere sferen en gaan samen met hun leerkrachten ‘into space’. Alle Hasseltse scholen gaan aan de haal

Tijdens de wedstrijd moesten deelnemende laatstejaars een jury van de UHasselt overtuigen door hun ultieme Chrysostomosfeest voor te stellen en een inschatting van de kostprijs te maken. “Origineel uit de hoek komen en zin hebben om te ondernemen zijn kwaliteiten die je zowel tijdens je studie als in je latere carrière goed kan gebruiken”, zegt Sarah Timmermans, marketing coördinator UHasselt. “Elk van onze winnaars had duidelijk nagedacht over hun idee voor een onvergetelijke Chrysostomos en had zin om zelf aan de slag te gaan met de som die wij hen geven. Ook het bredere publiek kon meestemmen voor het winnende idee. In totaal werden er 10.763 stemmen uitgebracht.”

Geen Limburgse winnaar

De grote slokop is dit jaar het Go! Atheneum in Geel, geen Limburgse school dus. Deze secundaire school mag de Chrysostomosviering van de zesdejaars opvrolijken met maar liefst 750 euro. Naast de Hasseltse scholen en de school uit Geel gingen ook het Heilig Hart College in Lanaken en de Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad aan de haal met 250 euro.