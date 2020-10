UHasselt deelt 1.000 azalea’s uit aan studenten voor Kom op tegen Kanker Giulia Latinne

01 oktober 2020

15u03 1 Hasselt De kersverse rector van UHasselt Bernard Vanheusden start vandaag zijn eerste werkdag op een bijzondere manier. Samen met de vicerectoren deelt Vanheusden 1.000 azalea’s uit van Kom op tegen Kanker aan collega’s en studenten.

“Op deze manier willen we onze studenten en collega’s een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd en hen persoonlijk welkom heten”, zegt Vanheusden. “Waarmee kon dat beter dan met een bloemetje van Kom op tegen Kanker om meteen ook een waardevol iniatief te steunen? De bloem is ook een symbolische knipoog naar een bloeiende en groeiende universiteit, de weg die we samen met onze studenten en collega’s willen bewandelen. We hopen dus dat de bloemen veel koten, huiskamers en kantoren zullen opfleuren”, aldus Vanheusden.