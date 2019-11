UHasselt breidt samenwerking met Guangdong University of Technology uit DSS

22 november 2019

16u20 0 Hasselt Van 17 tot en met 22 november bracht de provincie Limburg onder leiding van gouverneur Herman Reynders opnieuw een bezoek aan China. De missie bestond deze keer uit twee delen, waarbij in het eerste deel op zondag 17 en maandag 18 november werd aangesloten op de Belgische Economische Missie onder leiding van prinses Astrid. Vanaf dinsdag 19 november startte de Limburgse delegatie haar werkzaamheden in zusterprovincie Guangdong.

Voor de UHasselt was de missie een opportuniteit om hun samenwerking met de Guangdong University of Technology verder te laten groeien. Al in december 2016 werd het Memory of Understanding tussen UHasselt en Guangdong University of Technology (GDUT) ondertekend. De voorbije zes maanden verbleef er voor het eerst een Chinese doctoraatsstudent aan de UHasselt. Student Wang Qi werkte er zes maanden binnen een onderzoeksproject rond artificiële intelligentie. “Deze samenwerking is een mooie kans om expertise uit te wisselen. Zeker als je weet dat China een belangrijke speler is in het onderzoek naar artificiële intelligentie”, zegt Marc D’Olieslaeger, decaan van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen (IIW). UHasselt had er afspraken met verschillende departementen om nog meer afspraken te maken rond gezamenlijke onderzoeksprojecten en uitwisseling van doctoraatsstudenten en studenten. Op vlak van onderwijs hebben we ook de kans gehad om de directeur van de School voor Toerisme, die een samenwerking heeft met Hotelschool Hasselt, te ontmoeten en bij te praten over de samenwerking. Ook zij overwegen om binnenkort terug naar Hasselt te komen.