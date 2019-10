UCLL-studenten sparen voor een geleidehond Dirk Selis

08 oktober 2019

16u18 0 Hasselt UCLL startte op Werelddierendag haar samenwerking met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG) op. Overal op de campus worden inzamelpunten gezet waar studenten en medewerkers dopjes in kunnen droppen. Via omruiling van deze dopjes verzamelt het BCG fondsen voor het aanschaffen en opleiden van haar honden.

UCLL hoopt zo de aankoop van een puppy bijeen te sparen. Om dit tastbaar te maken voor de studenten en medewerkers, krijgt Campus Diepenbeek het bezoek van Geert, samen met zijn blindengeleidehond.

Om deze samenwerking luister bij te zetten, bood UCLL samen met de vrijwilligers van vzw EVA Limburg vrijdag ook een ‘chili sin carne’ aan in het kader van de actie ‘Chili for Willy’, een nationale actie van vzw EVA met als inzet het leven van duizenden varkens – zoals ‘ Willy’ – te sparen. Iedereen was welkom om aan te schuiven voor een bordje vegan chili, de hogeschool sponsorde een deel van de maaltijden. De opbrengst die EVA verzamelt, gebruikt de organisatie om grootkeukens te begeleiden om hun maaltijden plantaardiger te maken.