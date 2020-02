Twintigtal studenten sluit zich op in kantoren van Voka voor hackathon Birger Vandael

15 februari 2020

17u54 0 Hasselt Zaterdagmorgen heeft een twintigtal studenten uit Hasselt zich laten opsluiten in de kantoren van Voka – KvK. Tot zondagavond verbleven ze er, afgesloten van de buitenwereld, zonder toegang tot sociale media. De zogenaamde ‘Ondernemingshackathon’ moet uiteindelijk leiden tot een businessplan.

De deelnemers zijn studenten van de PXL en UHasselt. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is hun ondernemingszin. Het idee om een hackathon te organiseren komt van de studenten van UStart-Hasselt. Ze kregen hiervoor steun van business-experts van jong Voka -KvK Limburg. Als het businessplan klaar is, kunnen ze dit gebruiken om hun eigen onderneming op te richten. Daarmee maken ze dan weer kans op de Gen-Z Award. Deze businesswedstrijd van Jong Voka Limburg, PXL en UHasselt brengt maar liefst 25.000 euro op (15.000 euro cash en 10.000 euro aan opleiding). De ‘Hackathon’ vindt inmiddels al voor de tweede keer plaats. Het format om 12 uur in ‘quarantaine’ te worden geplaatst, is uniek in onze contreien.