Twintigers riskeren 3 en 4 jaar cel voor rol bij schietpartij: “Dit is een rare manier om een auto te verkopen” BVDH

13 december 2019

12u00 0 Hasselt Een 22-jarige man uit Hasselt en zijn 24-jarige kompaan uit Sint-Truiden riskeren respectievelijk drie en vier jaar cel voor hun betrokkenheid bij een schietpartij aan de Sint-Truidersteenweg in de Hasseltse wijk Ter Hilst. Op 11 april 2018 waren ze aanwezig bij wat de verkoop van een auto had moeten zijn. Samen met de minderjarige broer van de Hasselaar hadden ze echter andere plannen en wilden ze vooral de 9.000 euro die het slachtoffer op zak had.

De politie kreeg destijds een dringende oproep met betrekking tot een schietpartij waarbij één persoon gewond raakte. Het slachtoffer overleefde de feiten en vertelde dat hij had afgesproken met de 22-jarige Hasselaar (toen 20 jaar). Ze kenden elkaar van het uitgangsleven in Antwerpen. “Hij kwam naar hier om een auto te kopen van de Hasselaar. Het plan was echter om hem naar hier te lokken, zodat ze het geld van hem konden afnemen”, zo klonk het bij de procureur. “Een rare manier om een auto te verkopen.”

Minderjarige lost schoten

Het was uiteindelijk de minderjarige broer van de Hasselaar die de schoten loste. Hij kreeg eerder al een celstraf van vier jaar (deze zaak werd omwille van zijn minderjarigheid apart behandeld, red.). Toch waren de andere twee aanwezigen volgens de procureur niet vrij van schuld. Het slachtoffer herkende de oudere broer van de schutter uiteindelijk als contactpersoon en de Truienaar als chauffeur. “Zijn rol was niet beperkt tot louter het regelen van vervoer."

De oudere broer en contactpersoon is een oude bekende van het gerecht. “Gij weet niet van stoppen, ik weet niet wat uw probleem is en waarom je verschillende signalen niet als een les neemt. Zo werd u net voor deze feiten nog veroordeeld voor drughandel”, zo maakte de procureur een statement, alvorens vier jaar te vorderen. De chauffeur kreeg een celstraf van drie jaar gevorderd. Het slachtoffer was niet aanwezig bij de zitting.

Vonnis op 10 januari.