Twintiger één jaar naar de cel voor uitdelen van enkele rake klappen BVDH

18 november 2019

Een 24-jarige man uit Haacht is bij verstek veroordeeld tot één jaar cel voor het uitdelen van slagen met een neusbreuk tot gevolg. Op 19 november 2017 rond 4 uur ‘s nachts liep het mis op de parking van Labyrinth Club. De geboren Amerikaan sloeg de neus van het slachtoffer scheef. Een vriend van de beklaagde gaf vervolgens aan dat de man te veel gedronken had en om onduidelijke reden had uitgehaald. Het slachtoffer kon enkele dagen niet gaan werken en moest worden geopereerd aan zijn neus. Naast de celstraf krijgt de twintiger ook een geldboete van 800 euro. De burgerlijke belangen worden aangehouden.