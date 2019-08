Tweedezitters op wandel met alcapa’s: “ik denk dat ik nu wel geslaagd ben” Toon Royackers

27 augustus 2019

16u48 0 Hasselt Een beetje Andez in het Hasseltse Kapermolenpark dinsdagnamiddag. Daar waren verschillende alcapa’s op wandel, samen met de studenten van de PXL die zich momenteel door de tweede zit worstelen. Mutualiteit de Voorzorg wil hen met de wandeling de nodige rust bieden, om met frisse moed te blokken in deze bloedwarme augustusdagen.

Heel wat studenten kwamen dinsdag opdagen voor de wandeling. “Alacap’s zijn intelligent en hebben iets mysterieus en rustgevend,” vindt federaal secretaris Tony Coonen van de Voorzorg. “Door hun grote donkere ogen zien ze er vriendelijk uit en ze hebben ze een hoog aaibaarheidsgehalte. Ze maken bovendien een neuriënd en zacht geluid, wat erg rustgevend en ontspannend werkt. Eigenlijk zijn ze daarmee een soort therapeuten. Ideaal alleszins om het hoofd weer even leeg te maken.”

Dat laatste kwam student Jens Meervis van de afdeling IT van de PXL dan ook doen. “Twee herexamens zijn al achter de rug. Ze zijn toch redelijk goed verlopen. Morgen heb ik nog de ergste: het vak web advanced, websites bouwen voor gevorderden. Of ik er nu helemaal klaar voor ben? Goh, je wordt inderdaad wel héél erg rustig van die leuke beesten, en ik moet toch nog wat blokken. Maar ik kan er nu wel weer tegen. Het gaat wel lukken nu.” Ook Brandon Appermans van de afdeling IT kwam even zijn zinnen verzetten. “Eigenlijk zit het er voor mij juist op. Ik heb dinsdag net mijn laatste vak gedaan. Het was best moeilijk, maar het vooruitzicht om nog even te kunnen wandelen met deze diertjes hielp wel. Deze wandeling was wel geslaagd, en ik denk mijn examen ook wel.”