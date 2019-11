Tweede editie Veganfestival Hasselt in winters jasje Dirk Selis

21 november 2019

14u20 0 Hasselt De tweede editie van het Veganfestival in Hasselt vindt zaterdag plaats. Het gaat door in PXL-Congress van 12 tot 19 uur en de inkom is gratis. “Nieuw is dat er naast de aanwezigheid van bedrijven met veganistische voeding er ook aandacht gegeven wordt aan kledij en andere duurzame producten”, vertelt Kenny Surinx, student Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL.

Met deze editie doorbreekt het Veganfestival het cliché voor een tweede keer. En dat gebeurt in een winters jasje. “Het gaat niet alleen om de inkleding, maar doorheen heel het festival wordt er ook winterse kost geserveerd. En om de kerstsfeer helemaal door te trekken, geven we goodiebags mee als kerstcadeautje. Veganisme is meer dan louter frisse slaatjes. Ook in de winter kan er heerlijk gegeten worden. Vandaar deze wintereditie”, vertelt organisator Kenny Surinx.

Twee keer groter

Na het succes van de vorige editie hoopt de organisator dit jaar nog meer mensen te bereiken. Het event is dan ook twee keer groter dan vorig jaar. Deze editie komt er ook een spreker getuigen over haar overstap naar een veganlifestyle. Verder sluit het festival af met een liveoptreden van Wham Bam Thank U M’am. “Tijdens de vorige editie merkten we dat er een grote interesse is, maar de stap naar een andere levensstijl is niet altijd makkelijk. Dat is ook de reden waarom het nu nog uitgebreider is en met een spreker om de drempel zo laag mogelijk te krijgen”, zegt Kenny Surinx.

Meer standen

Tijdens het Veganfestival zullen er verschillende restaurants en foodtrucks aanwezig zijn zoals PXL-Catering, Sans Saucis, the vegan butcher choice en vele anderen. Verder is er ook een foodtruckcorner waar De groene nomade, lumami en indina street food plaatsnemen. Ook productstanden en infostanden ontbreken niet op deze editie niet. Zo zijn Lou’lou’s chocolate, tAK, Gaia, corklady... ook van de partij.