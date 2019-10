Tweede cannabiswinkel opent in het centrum van Hasselt Emelie Wojcik

21 oktober 2019

20u18 1 Hasselt In de Persoonsstraat in Hasselt opent binnenkort Kush&Co zijn deuren. In deze winkel worden producten verkocht waarvan de bestanddelen afkomstig zijn van de cannabisplant, meteen de tweede in de stad.

Het bestanddeel dat de producten bevatten, heet CBD. “CBD is niet roesverwekkend, producten op basis van dat bestanddeel hebben hoogstens een rustgevend en helend effect. De verkoop van deze producten is dan ook niet illegaal”, zegt zaakvoerder Marco Vincente-Amaro.

Het stadsbestuur is in ieder geval niet opgetogen over het feit dat Hasselt binnenkort een CBD-winkel rijker is. “De zaakvoerder heeft geen vergunning nodig aangezien hij legale producten in een handelspand verkoopt”, aldus persverantwoordelijke Jan Wouters. “We kunnen niet verhinderen dat de winkel opent, maar we kunnen de producten wel streng controleren en nagaan of de winkel geen overlast veroorzaakt.” Ook het feit dat de winkel in een schoolbuurt ligt, roept bij het stadsbestuur heel wat vragen op.

Tabakswetgeving

Wat de bezorgdheid over de schoolbuurt betreft, wil de zaakvoerder alvast geruststellen. “Kush&Co zal de toppen van de cannabisplant verkopen. Dat is een legaal CBD-product dat gerookt kan worden, waardoor het product onder de tabakswetgeving valt. Hierdoor zal ik het product niet verkopen aan kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.”

Bovendien wil Kush&Co gezonde producten aan de man brengen. “Naast cannabistoppen, cosmetica en geurolie op basis van CBD, willen wij op termijn biologische superfood en thee verkopen”, aldus Vincente-Amaro. “De winkel telt enkele zitplaatsen, zodat klanten bij ons rustig de producten kunnen proeven. Wij willen een open sfeer creëren waarin we de mensen meer uitleg kunnen geven over onze producten.”